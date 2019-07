Slovenske železnice že od nesreče v sodelovanju z deležniki v delovni skupini izvajajo ukrepe, ki so potrebni za preprečitev onesnaženja Rižanskega vodovoda oz. vodnega vira. Foto: BoBo

Agencija RS za okolje je izdala odločbo, s katero monitoring vode na območju Hrastovelj prevzemajo Slovenske železnice. Doslej je pri monitoringu z železnicami strokovno sodeloval Arso, zdaj pa je z izdano odločbo natančneje začrtal časovnico monitoringa in dejavnosti, ki jih pričakuje od železnic.

Te morajo po pojasnilih Zvoneta Ribiča iz SŽ-Infrastrukture najprej pripraviti načrt monitoringa. Kot je spomnil, so med drugim odstranili onesnaženo zemljino iz predora pri Hrastovljah, vanj namestili zaščitno folijo, izvajali pa so tudi redni monitoring na vseh vrtinah, ki so med predorom in izvirom Rižane. Ribič je pojasnil, da se z odločbo, ki so jo na SŽ-ju prejeli danes, zanje spreminja predvsem to, da bodo zdaj sami pripravili načrt monitoringa. Tega bodo v potrditev poslali Arsu, nato pa ga bodo izvajale same. O rezultatih pa bodo morali tudi redno obveščati vse pristojne institucije.

V vrtinah še niso odkrili kerozina

Ribičič je še poudaril, da doslej v vrtinah niso ugotovili kerozina, so pa v eni vrtini našli vsebnost drugih mineralnih olj, a sumijo, da gre za kurilno olje. "V tem času so izvrtali tudi novo vrtino 350 metrov od predora v globini okoli 150 metrov, kjer tudi ni bila ugotovljena vsebost kerozina," je dodal.

Vse dejavnosti glede sanacije po Ribičevih besedah potekajo usklajeno z delovno skupino, v kateri sodeluje več organizacij. Mestna občina Koper bo medtem dejavnosti za odpravo posledic okoljske nesreče v četrtek predstavila krajanom Črnega Kala. Kot so pojasnili na občini, bodo svoje dejavnosti poleg občine, Arsa in SŽ-ja prestavili tudi predstavniki direkcije za vode, Geološkega zavoda Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Rižanskega vodovoda Koper.