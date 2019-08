Reševanje prebivalcev. Foto: Reuters

Poplave so, že drugo leto zapored, najhuje prizadele zvezno državo Kerala na jugu Indije, ki je zaradi svojih plaž in gorskih letovišč priljubljena med turisti. Zaradi naravne katastrofe so morali prejšnji teden za tri dni tudi zapreti mednarodno letališče v mestu Kochi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Kerali je po navedbah policije v poplavah umrlo najmanj 76 ljudi, 58 jih pogrešajo, še 32 jih je bilo poškodovanih. Okoli 290.000 ljudi v treh najbolj prizadetih okrožjih v tej državi so preselili v taborišča, ki služijo kot zatočišča. V sosednji državi Karnataka je umrlo najmanj 42 ljudi, evakuirali pa so jih 580.000. V Karnataki je voda poplavila tudi dele starodavnega mesta Hampi, ki velja za priljubljeno turistično destinacijo.

Zaradi naraslih voda so na prizadetih območjih prekinjene številne avtocestne in cestne povezave. V iskalnih in reševalnih operacijah ter pri razdeljevanju pomoči sodelujejo lokalne ekipe za izredne razmere, kopenske in letalske sile ter mornarica.

Indijski mediji poročajo tudi o 66 mrtvih v državah Maharashtra in Gujarat, kjer so prav tako na varno v taborišča preselili več deset tisoč ljudi.

Letos je zaradi poplav v Indiji umrlo že okoli 500 ljudi.