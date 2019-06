Gasilci so izčrpavali meteorno vodo tako na Gorenjskem kot na Štajerskem. Foto: BoBo

Podrto drevje pa je v Dupleku in Šentilju na Štajerskem oviralo promet. Posredovali so gasilci, ki so izčrpali meteorno vodo in odstranili podrto drevje.

Na Gorenjskem je med drugim v naselju Voklo v občini Šenčur meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjskega objekta, v Spodnjih Dupljah v občini Naklo pa je meteorna voda zalivala gospodarski objekt.

Gasilci pa so posredovali tudi na Štajerskem. V Dupleku in Šentilju so odstranili podrto drevje, ki je oviralo promet, meteorna voda pa je zalila tudi kletne prostore stanovanjske hiše v naselju Zrkovci v občini Maribor.

Zvečer bodo še nevihte

Zvečer bodo po Sloveniji še nevihte, ponoči pa se bo dogajanje umirilo, piše na spletni strani agencije za okolje in prostor. V četrtek bo sončno, popoldne pa so ponovno možne posamezne nevihte.