Foto: BoBo

Padavine so zajele zahodno in osrednjo Slovenijo in se postopno širijo proti vzhodu. V severovzhodni Sloveniji bo do večera večinoma suho, po nižinah Primorske pa bo deževalo.

Do 15 centimetrov snega na Gorenjskem, 20 na Kočevskem

V večernem času bo večji del Slovenije zajelo močno sneženje. Predvidoma bo zapadlo od 5 do 15, na Gorenjskem, Notranjskem in Kočevskem tudi več kot 20 cm južnega snega. Burja bo gradila snežne zamete. Ponoči bo oblačno s sneženjem, ki bo do jutra ponehalo. V soboto zjutraj se bo zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -1.

Na Prometnoinformacijskem centru pričakujejo, da bo zaradi sneženja promet na slovenskih cestah počasnejši kot običajno. Zaradi snega in nizkih temperatur bo ponekod možnost poledice. Pozivajo, da vožnjo prilagodite razmeram na cesti in se na pot ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme.

Slovenska policija je na Facebooku objavila nekaj nasvetov za varnejšo vožnjo v zimskih razmerah. Med drugim priporočajo bolj postopno in rahlo zaviranje, nesunkovito spreminjanje smeri vožnje, večjo varnostno razdaljo in prilagojeno hitrost.