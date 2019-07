Toča je tolkla tudi po območju Haloz. Foto: BoBo

Nevihta na Ptujskem je sicer po poročanju portala Neurje.si pripotovala iz smeri Avstrije, prek Slovenskih goric obšla Ptuj in nadaljevala pot v smeri Hrvaške. Toča je tokrat tolkla tudi po območju Haloz. Sodeč po poročilih s terena, je povzročila precejšnjo škodo v tamkajšnjih vinogradih.

Ozračje naj bi se po napovedih vremenoslovcev sicer umirilo šele zvečer. Do tedaj pa naj bi nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra in točo nastajale zlasti na severovzhodu Slovenije, na Goriškem in na južnem Primorskem.

Zvečer se bo ozračje umirilo. Ponoči se bo od zahoda delno zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.

Tudi na prometnoinformacijskem centru še vedno opozarjajo, da močna neurja ponekod po državi ovirajo promet. Voznike pozivajo k previdni vožnji in jih opozarjajo, naj se ne ustavljajo v predorih in pod nadvozi.