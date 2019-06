Zahodno Švico in severno Italijo je ponoči prizadelo močno neurje, ki je povzročilo tudi poplave. V okolici Basla je hudournik odnašal celo avtomobile. Več ljudi je bilo treba reševati, en človek je bil huje poškodovan, je sporočila policija.

Hudournik je nastal iz običajno mirnega potoka med krajema Dombresson in Villiers v švicarskem kantonu Neuchatel. Odneslo je več avtomobilov z vozniki vred. Dombresson je ponekod poplavilo meter visoko, na posnetkih z območja pa je videti, kako hudournik divja čez naselje.

Neurje s točo je pustošilo tudi po Torinu v Italiji in Milanu z okolico, kjer je poplavilo več cest.

Kmetijsko združenje Coldiretti je objavilo podatke, da so letos v državi naštelo že 124 neurij s točo. To je za 88 odstotkov več kot v istem časovnem obdobju lani.

"Potencialno nevaren" vročinski val

Lanski vročinski val v Parizu. Foto: AP

S prihodnjim tednom bo kombinacija nevihte nad Atlantikom in visokega zračnega pritiska nad celinsko Evropo vroč zrak iznad Afrike potegnila na sever. Vremenska napoved na strani AccuWeather svari pred potencialno nevarnim vročinskim valom.

Možni so temperaturni rekordi, vse od Španije pa do Nemčije pa pričakujejo, da bodo temperature redno presegale 32 stopinj Celzija ‒ čez noč pa se ne bodo spustile pod 20 stopinj, poroča Guardian.

Prve dni v tednu bodo visoke temperature zajele Madrid, Berlin, Pariz, Bruselj in Frankfurt in se v drugi polovici tedna selila proti vzhodu nad naše kraje, Dunaj, Beograd in Bukarešto.

Meteorologi opozarjajo, da je treba piti dovolj vode in omejiti gibanje na prostem v najbolj vročih delih dneva. Svarijo tudi, da so negativnim učinkom vročine najbolj izpostavljeni starejši in otroci. Čez noč bo v stavbah brez klimatskih naprav oteženo spanje. "Čeprav bo kratkotrajen, bo vročinski val izjemno intenziven," so zapisali pri AccuWeather.

Francoska zdravstvena ministrica Agnes Buzyn je opozorila lokalne oblasti, bolnišnice in domove za upokojence, naj bodo v pripravljenosti. Vročinski valovi julija in avgusta lani so namreč vzrok 1.500 smrti v Franciji.

Tudi dolgoročne vremenske napovedi kažejo na vroče poletje. Temperature v juliju in avgustu bodo višje od običajnih in primerljive z lanskim letom, ki je bilo po podatkih Evropske agencije za okolje v povprečju eno izmed treh najtoplejših na stari celini.