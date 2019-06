Meteorna voda je v 36 primerih poplavljala kleti objektov, v petih primerih pa je šlo za vetrolom.

Posredujejo gasilci lokalnih prostovoljnih gasilskih društev in poklicni domžalski gasilci Domžale. Sanacija posledic še poteka, so sporočili z uprave.

Video (Martina Kotnik)

V okolici Trzina je padala tudi toča. Foto: Martina Kotnik

Petek sprva sončen, potem spremenljivo oblačen

Ponoči bodo padavine povsod ponehale, razjasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20 °C. V petek bo sprva deloma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. V notranjosti se bodo pojavljale nevihte, ki se na severovzhodu lahko nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 °Celzija.

V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se lahko pojavljajo tudi dopoldne. V ponedeljek bo sončno in vroče.

Od sredine tedna do 35 stopinj Celzija

Od srede naprej bodo najvišje dnevne temperature po nižinah predvidoma od 30 do 35 °Celzija. Od ponedeljka do srede bo na Primorskem pihala šibka burja.

Kot so na svoji Facebook strani zapisali v Agenciji RS za okolje, bo ob koncu tedna in v prvi polovici naslednjega tedna pred obalami zahodne Evrope skoraj nepremično vztrajalo ciklonsko območje, ki bo na svoji vzhodni strani potiskalo vroč zrak iznad severne Afrike proti zahodni in deloma osrednji Evropi, istočasno pa se bo nad severnim in osrednjim delom Evrope krepilo območje visokega zračnega tlaka, zato lahko v precejšnjem delu Evrope pričakujemo suho vreme in sončno vreme.

Nekateri so že iskali osvežitev v Ljubljanici, prihodnji teden jih bo gotovo še več. Foto: BoBo

Ponekod po Evropi morda 40 stopinj Celzija

Kjer bo dotok vroče afriške zračne mase najmočnejši - predvidoma nad vzhodno Španijo, zahodnim delom Alp, Francijo, Beneluksom in deloma Nemčijo, bodo popoldnevi izredno vroči, zlasti od torka do četrtka. Marsikje bo več kot 10 stopinj Celzija topleje kot je normalno za konec junija, torej bo najvišja temperatura zraka po nižinah krepko presegla 30 °Celzija, krajevno bo morda dosegla 40 °Celzija. Na drugi strani pa bo na skrajnem severu in v precejšnjem delu vzhodne Evrope prevladovalo sveže in nestanovitno vreme, saj bodo ti kraji pod vplivom hladne zračne mase v višinah. Predvidoma se bo vročinski val proti koncu tedna pomikal proti vzhodni Evropi, a bo že nekoliko oslabel. Vremenska napoved za Slovenijo je zaradi časovne oddaljenosti še negotova, verjetno bo od sredine prihodnjega tedna nekaj vročih ali zelo vročih ter suhih dni, so še zapisali na Arsu.

Podobno kot leta 2015

Podoben razmere kot se nam obetajo so bile nazadnje na začetku koledarskega poletja leta 2015. V Parizu se je takrat temperatura povzpela do 39,7 stopinje Celzija in v Londonu do 36,7 stopinj Celzija; v Nemčiji je bil s 40,3 stopinje Celzija dosežen nov temperaturni rekord. V Sloveniji je vročina dosegla vrh nekaj dni kasneje kot v zahodni Evropi; 7. julija je bilo ponekod več kot 35 stopinj Celzija. (npr. v Dobličah 36,5 °C in v Ljubljani 36,1 °C).