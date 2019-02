Okoljski minister bi sežigal odpadke v Sloveniji, vendar le če bo doseženo soglasje

Slovenija vozi odpadke v tuje sežigalnice

MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V reciklaži trenutno konča le polovica vse odpadne embalaže oziroma tretjina vsega, kar se znajde v rumenih zabojnikih. Foto: BoBo

Znova je oživela razprava, ali bi del odpadkov, ki sicer romajo na vse dražji sežig v tujino, raje termično obdelali doma in ob tem zagotovili tudi elektriko in toplotno energijo. Za zdaj to počnejo le v celjski toplarni.