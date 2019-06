Velikega leščurja, ki je ena od zavarovanih vrst pri nas, je namreč prepovedano uničevati ali odstranjevati iz morja. Skupna akcija je namenjena sobivanju ljudi oz. kopalcev in leščurjev. Foto: Lea Širok/Radio Koper

Leščurje bodo preselili približno 150 do 200 metrov od obale proti odprtemu morju na območje zunaj kopališča, in sicer na podlagi dovoljenja agencije za okolje, ki dovoljuje preselitev na drugo mesto z namenom zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi, so zapisali v javnem podjetju Okolje Piran.

Presajanje 1.000 leščurjev izvaja skupina 15 izkušenih potapljačev iz obalnih potapljaških društev.