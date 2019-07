Poletni smog v Džakarti. Foto: Reuters

Kakovost zraka v tem velemestu se je v zadnjih mesecih še poslabšala, onesnaženost je že večja kot na primer v New Delhiju in Pekingu, ki prav tako veljata za mesti z izredno slabim zrakom. Indeks kakovosti zraka (AQI) je bil junija v Džakarti 240 – za primerjavo, v Londonu je bil ta indeks 26.

Številni meščani so na družbenih omrežjih objavili fotografije mesta, prekritega s smogom, nekateri pa so se odločili za drugačno akcijo. Skupina okoli 30 ljudi, med katerimi so okoljevarstveniki, umetniki, poslovneži in aktivisti, je vložila skupinsko tožbo proti predsedniku države, ministrstvom za zdravje, notranje zadeve in okolje ter guvernerjem pokrajin Džakarta, Banten in Zahodna Java, piše Guardian.

"Upamo, da bo civilna tožba spodbudila vlado, da bo sprejela nove politike, ki se bodo učinkoviteje spopadle z onesnaženostjo zraka v mestu. Več kot očitno je, da trenutni ukrepi ne delujejo. Onesnaženost zraka je pogosto v rdečem območju, kar pomeni, da je izredno nevarna za zdravje," je dejal pravnik Aju Eza Tiara.

Lani je bila Džakarta najbolj onesnaženo mesto v jugovzhodni Aziji, je ugotovila raziskava organizacije Greenpeace. K temu so prispevali velika prometna obremenjenost, industrijski obrati, zakonite in nezakonite livarne, kurjenje na prostem ter premogovniki.