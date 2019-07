Pred slabima dvema tednoma se je v predoru pri Hrastovljah iztiril tovorni vlak, ki je prevažal kerozin. Foto: BoBo

Direkcija za vode in koncesionar VGP Drava Ptuj izvajata vse potrebne ukrepe za preprečitev onesnaženje izvira Rižane s kerozinom. Tako so pri izviru Rižane in pri ribogojnici že nastavili plavajoče vodne pregrade, ki bi preprečile morebitno razlivanje kerozina po vodotoku. Prav tako sta nastavljeni dve vpojni pregradi za vpijanje kerozina.

Ob napovedanem dežju so v pripravljenosti operativne ekipe, ki bi ob morebitnem onesnaženju takoj ukrepale, prav tako so v nenehnem stiku s službo za varovanje morja, so še sporočili z direkcije za vodo. Dnevno tudi izvajajo nadzor vode v Rižani in vodnjakih v Hrastovljah, na lokacijo stare vodarne na Rižanskem vodovodu pa so že pripeljali opremo za odstranjevanje naftnih derivatov.

"Najslabše bi bilo, da kerozin ostane v zemlji"

Vršilka dolžnosti generalnega direktorja agencije za okolje Lilijana Kozlovič je ob tem povedala, da so za Hrastovlje že postavili tudi merilno mesto, posebej pa pripravljajo tudi meteorološko in hidrološko prognozo. Kraj se je za nedeljo napovedanim nevihtam sicer izognil, sobotno deževje pa po njenih besedah ni vplivalo na premik kerozina.

Za danes so po njenih besedah napovedane tudi georadarske meritve, da bi izvedeli, ali je kerozin tudi v globini. To bo po njenih besedah pomembno tudi za nadaljnje ukrepe. "Najslabše bi bilo, če bi kerozin trajno ostal v zemlji," je povedala.

Krajani ostajajo zaskrbljeni

Po iztirjenju tovornega vlaka in izlitju 10 tisoč litrov kerozina pred slabima dvema tednoma v predoru pri Hrastovljah so za danes popoldne v slovenski Istri napovedane prve obilnejše padavine. Slovenske železnice so ta teden sicer tla predora zaščitile z membrano, a krajane skrbi, da bi ob dežju kerozin pronical do njihovega edinega vodnega vira v Rižani.

Pristojne službe so po nesreči izkopale 200 kubičnih metrov zemljine. Agencija za okolje je že objavila rezultate analiz vzorcev izkopane zemljine, ki kažejo, da je največ kerozina v vzorcih pri vhodu B v predor. Na podlagi rezultatov bodo lahko natančno ocenili količino izlitega kerozina, so sporočili z agencije.