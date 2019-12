V Čilu je trenutno poletje, zato so temperature visoke, kar pripomore k pogostejšim požarom. Foto: Reuters

Oblasti so preventivno izklopile elektriko okoli 90.000 uporabnikom ter ukazale evakuacijo več tisoč ljudi. O smrtnih žrtvah za zdaj ni poročil. V mestu so razglasili izredne razmere.

"Na terenu so vsi reševalci iz Valparaisa in okolice. Proti požaru se borijo tako iz zraka kot s kopnega," je dejal Sharp, ki je dodal, da razmere še slabšajo močni vetrovi in visoke temperature. Trenutno je zgorelo okoli 120 hektarov površin. Požar se je začel v bližnjem gozdu in se nato razširil na revno sosesko mesta, v katerem živi 330.000 ljudi, poroča Deutsche Welle.

Predsednik države Sebastian Pinera je izrazil upanje, da se bo divjanje ognja prav na božični dan kmalu ustavilo.

Valparaiso je eno največjih čilskih mest in največje tihomorsko pristanišče v državi, obenem pa zaradi množice pisanih lesenih hišk tudi ena najbolj obiskanih južnoameriških turističnih destinacij.

Najhujši požari so v Čilu divjali leta 2017, ko je umrlo 11 ljudi, med njimi tudi pet gasilcev.