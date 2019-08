Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec in predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Po sestanku s premierjem je sindikat zamrznil protestne aktivnosti. Foto: BoBo

Stranka SLS je protestni shod pripravljena odpovedati, če bo vlada danes do 21. ure z odlokom omogočila odstrel najnevarnejših volkov. "Sedanja ureditev namreč dejansko onemogoča odstrel volkov s tem, ko kljub povečanemu številu dovoljenega odstrela na osem, ohranja posamično obravnavo vsakega volka in možnost odstrela samo točno določenih volkov. V primeru odstrela napačnega volka po sedanji ureditvi lovcu grozi kazen od 1000 do 3000 evrov, lovski družini pa 6500 evrov. Ker seveda obstaja velika nevarnost za odstrel napačnega volka, se odstrel dejansko sploh ne izvaja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ne bom se spuščala v posamezne zahteve, te se iz dneva v dan povečujejo. Od tistih, ki so meni znane, je kar nekaj takih, ki v obstoječi zakonodaji trenutno niso možne ali pa ne izvedljive na tako hiter način, da bi si dovolili postavljati ultimate. Kam pa bo država prišla, če bomo poslušali ultimate, ki jih bo postavljala na nek način ulica? Ministrica Aleksandra Pivec

"Z nesprejetjem naše zahteve za sprostitev odstrela najnevarnejših volkov vlada sprejema polno odgovornost tako za dejstvo, da jutrišnji protestni shod v Gornji Radgoni bo, kot tudi odgovornost za vse posledice tega protesta," so še dodali.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ob robu novinarske konference po koncu mednarodne ministrske konference ob robu sejma Agra na Ptuju spomnila, da so v preteklih dneh uspeli to problematiko toliko umiriti, da so se o njej začeli pogovarjati za mizo.

Sindikat kmetov proteste zamrznil

Ta teden so se namreč pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu s predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, ki se je zaradi problematike prenamnožitve medvedov in volkov ter posledično vse pogostejših škod podal v organizacijo serije protestov, dogovorili, da bodo problematiko reševali za mizo, in to z vsemi ključnimi deležniki. Sindikat je tako proteste zamrznil, sestanek vseh deležnikov pa je načrtovan za 5. september.

V SLS-u vztrajajo s protestnimi aktivnostmi, čeprav je Sindikat kmetov slednje zamrznil. Foto: BoBo

"Mislim, da smo na zelo dobri poti, da to problematiko rešujemo," je poudarila ministrica, ki ne vidi nobene potrebe po tem protestiranju.

"Ne morem mimo dejstva, da je to še vedno je eno politiziranje problema, ki ne koristi prav nobenemu, še najmanj pa tistim, ki jim je namenjena Agra. To je prireditev, ki jo želimo posvetiti kmetom, s katero želimo slovensko javnost obveščati o pomenu kmeta in kmetovanja ter vzpostaviti pozitiven odnos slovenske javnosti do kmetov v državi," je dejala.

Ministrica še vedno upa, da prevlada razum, "da smo civilizirana in kulturna država, kjer bomo te probleme reševale na način, kot je primeren in spodoben".

Na protest, kot je poudarila, nima nobene možnosti vplivanja, vse skupaj pa mora biti po njenem v mejah tistega, kar je zakonsko dopustno in legitimno.

Pivčeva: Vlada je naredila vse kar je lahko

Vlada je doslej po ministričinih besedah spremenila vse tisto, kar je skladno z obstoječo zakonodajo. "Mislim, da nobena inštanca ne sme in ne more pritiskati na vlado, da spreminja tiste stvari, ki niso zakonsko skladne. Vedeti je treba, da moramo spoštovati tako nacionalno kot evropsko zakonodajo. Vsi pa smo se strinjali s tem, da je potrebno pogledati, če sistemi niso takšni, da bi dajali dobre rezultate, ali vendar v prihodnje lahko tudi v zakonskih aktih kaj spremenimo," je povedala.

Kar se tiče zahtev, je treba po njenem mnenju treba pogledati, koliko so te legitimne in skladne z zakonodajo. "Ne bom se spuščala v posamezne zahteve, te se iz dneva v dan povečujejo. Od tistih, ki so meni znane, je kar nekaj takih, ki v obstoječi zakonodaji trenutno niso možne ali pa ne izvedljive na tako hiter način, da bi si dovolili postavljati ultimate. Kam pa bo država prišla, če bomo poslušali ultimate, ki jih bo postavljala na nek način ulica?" je še poudarila ministrica.