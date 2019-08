Pri Energetski družbi Trbovlje so prepričani, da pepel ni nevaren za okolje. Foto: TV Slovenija

Štirinajst dni po domnevnem prenehanju odlaganja elektrofiltrskega pepela na območju Energetske družbe Trbovlje, naslednice Termoelektrarne Trbovlje, so po družbenih omrežjih zakrožili posnetki, ki naj bi dokazovali, da odlaganje še vedno poteka.

"Se ne odlaga in ne odvaža več, kot smo se tudi dogovorili z lokalno skupnostjo," je ob tem za Televizijo Slovenija povedal Ervin Renko, direktor Energetske družbe Trbovlje. Šlo naj bi za posnetke, ki so nastali na drugi deponiji nekaj metrov nižje. Na deponiji, ki je v lasti Rudnika Trbovlje - Hrastnik, se že od leta 2012 odlagata pepel in žlindra iz družbe Vipap Krško.

Elektrofiltrski pepel iz podjetja Energetika Ljubljana, ki so ga pripeljali pred dvema tednoma, pa je zdaj v skladišču Energetske družbe Trbovlje. "Stranske produkte je mogoče koristno uporabiti kot gradbene materiale, s katerimi se sanirajo razne degradirane površine," je povedal direktor energetske družbe, pri kateri so prepričani, da pepel ni nevaren za okolje.

"Mi smo pred začetkom zbiranja in predhodnega skladiščenja tega pepela dobili oceno odpadka, ki jo je izdelala akreditirana institucija in iz katere izhaja, da gre za nenevaren pepel," je pojasnil Renko. "Ponavljam pa ponovno, da smo se mi kot registriran zbiralec tovrstnih materialov prijavili na poziv Energetike Ljubljana in z njimi sklenili povsem zakoniti posel," je povedal Renko.

Drugače pa menijo občani, ki so se povezali z Eko krogom. "Do jutri se bomo sestali še s Civilno iniciativno Trbovlje, verjetno si bomo skupaj šli še enkrat pogledat te terene, kjer se odlaga material, ki je sporen, torej pepel," je napovedal Uroš Macerl iz društva za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko krog.

Zaskrbljena je tudi trboveljska županja Jasna Gabrič, ki je za jutri sklicala izredno sejo občinskega sveta, kjer naj bi med drugim vpleteni pojasnili, zakaj in kako je prišlo do odlaganja pepela. "Upam, da bo jutrišnja seja potekala v smislu fokusiranj na reševanje problema, ne pa političnega boja in nabiranja točk," je dejal Macerl. Okoljska težava je namreč že sprožila politična obtoževanja med koalicijo in opozicijo v občinskem svetu.