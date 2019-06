Prve videoposnetke morskega psa v morju pri Makarski je prejšnjo soboto objavil eden od nemških turistov, ki je bil na plovilu z družino, v četrtek pa so žival posneli, kako plava ob turistični ladji v bližini Korčule.

Hrvaški strokovnjaki menijo, da gre za istega morskega psa. Kot so pojasnili, ima specifično znamenje med glavo in hrbtno plavutjo. Ocenili so, da gre za morskega psa vrste mako (isurus oxyrinchus). Izpostavili pa so tudi, da ni razloga za preplah, ker gre za mladiča te vrste morskega psa, ki ni agresivna.

Strokovni sodelavec splitskega inštituta za oceanografijo in ribištvo David Udovičić je izpostavil, da ne obstajajo podatki o napadih makojev na ljudi v Jadranskem morju. Kot je dodal, so tudi drugod po svetu primeri napadov morskega psa te vrste na ljudi zelo redki. Praviloma so ljudi napadali odrasli makoji, ki lahko dosežejo velikost tudi čez štiri metre.

Udovičić je opozoril tudi, da so ti morski psi ogrožena vrsta in strogo zaščiteni na Hrvaškem. Za zdaj je dalmatinski mako predvsem zvezdnik amaterskih videoposnetkov.