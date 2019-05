Vzroka požara kriminalisti še niso ugotovili. Foto: PGD Moste

Inšpektorica Inšpektorata RS za okolje in prostor je opravila izreden inšpekcijski pregled Centra za ravnanje z odpadki v Suhadolah, kjer je v noči na 9. maj zagorelo okoli 2.000 ton delno razsutih in delno baliranih odpadkov, ki jih je podjetje Publikus začasno skladiščilo v armiranobetonski hali.

Inšpekcija je ugotovila, da je zagorelo okoli 2.000 ton delno razsutih in delno baliranih odpadkov, ki jih je Publikus začasno skladiščil v armiranobetonski hali. Delno so ožgane tudi bale odpadkov, ki so bile skladiščene pred to halo. Pečateni odpadki, ki so namenjeni za odstranitev po interventnem zakonu, medtem niso bili prizadeti, saj so bili oddaljeni več kot 100 metrov od požara.

"V času nadzora je Publikus v CROS-u v Suhadolah skladiščil okoli 12.000 ton nenevarnih baliranih odpadkov. Glede na okoljevarstveno dovoljenje in potrdilo o vpisu v evidenco odpadkov je na tem območju dovoljeno skladiščenje 2.528 ton nenevarnih odpadkov," so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Inšpekcija je z ustno odločbo podjetju odredila, da mora takoj izvesti vse ukrepe za preprečevanje onesnaženja okolja ter o njih inšpekcijo obvestiti do 20. maja. Okoli 2.000 ton odpadkov, ki so goreli, mora do 20. junija odstraniti in predati pooblaščenemu odstranjevalcu. Okoli 7.000 ton presežnih odpadkov, ki jih skladišči na območju centra, pa mora pooblaščenemu odstranjevalcu predati do 30. septembra letos.

Nastalo za več sto tisoč evrov škode

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana pa so v Suhadolah v sodelovanju s strokovnjaki nacionalnega forenzičnega laboratorija nadaljevali ogled kraja in podobno kot inšpekcija ugotovili, da je zagorelo med razsutimi in baliranimi odpadki lahke frakcije. V zunanjem delu objekta pa se je požar razširil na večje število, približno 500 kg težkih bal prav tako z lahkimi frakcijami odpadkov, ki so ostali po reciklaži odpadkov.

Ugotovljeno je bilo, da se je v objektu požar razvil tudi na delovni stoj. Po do zdaj znanih podatkih je na objektu in delovnem stroju nastalo škode za več sto tisoč evrov. "Vzrok nastanka požara do zdaj še ni bil ugotovljen, preiskava dogodka pa se nadaljuje, zato še ne moremo potrditi, ali bi bil požar lahko posledica kaznivega dejanja ali ne," so sporočili s PU-ja Ljubljana.