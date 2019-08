Pogorišče v vrhniškem Kemisu, maj 2017. Foto: BoBo

"Letos smo imeli vrsto požarov na objektih, kjer se skladiščijo odpadki. Z danes sprejeto uredbo se v takšnih primerih manjša verjetnost požarov," je opozoril okoljski minister Simon Zajc. V uredbi so določeni standardi in pravila, ki morajo biti upoštevani v objektih, kjer se skladiščijo takšni odpadki.

Če pride do vžiga, pa z ukrepi zmanjšujemo okoljsko škodo v primeru požara. Določamo zbiranje vode v primeru požarov, kako mora tak objekt sodelovati z gasilsko enoto. Vse z namenom, da stanja, kakršnega smo imeli v preteklosti, ne bomo več imeli, in da ne pride do škode v okolju ali onesnaženja vode. Minister Simon Zajc

Vlada z uredbo uvaja številne novosti, med drugim določa skladiščenje odpadkov v razsutem stanju in balah, določa pravila o požarnem zidu in tudi to, kakšen vir za gašenje mora biti zagotovljen na objektih.

Uredba se nanaša na skladišča, v katerih se na prostem skladiščijo trdni gorljivi odpadki v količini, večji od 200 kubičnih metrov, je vlada pojasnila v sporočilu za javnost. Ureditve skladiščenja so določene z izhodiščem, da skladišča trdnih gorljivih odpadkov lahko predstavljajo nevarnost za onesnaženje okolja, predvsem voda in tal, in sicer tudi v primeru izrednih dogodkov v skladiščih, kot so na primer požari, kar so potrdili primeri v preteklosti.

Med trdne gorljive odpadke spadajo odpadna plastika, odpadna guma (razen izrabljenih gum iz predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi gumami), odpadni papir, odpadni les, odpadni tekstil ali mešanica teh odpadkov, trdni odpadki, ki vsebujejo plastiko, gumo, papir, les ali tekstil ali druge gorljive odpadne materiale, ter trdno gorivo iz predpisa, ki ureja predelavo nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovo uporabo.