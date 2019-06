Proizvodni obrat je bil v požaru popolnoma uničen. Foto: BoBo

Arso je prejel rezultate analize vode, odvzete 19. junija na lokacijah Rak – Veliki naravni most, Malenščica, črpališče v Malnih in Vrtina RŠ-3/94 (CŠOD Rak). "Podatki kažejo, da snovi, ki so s požarno vodo iztekale v tla in bi lahko onesnažile vodo, niso bile prisotne. Vse te snovi so bile pod mejo določljivosti uporabljene analitske metode," so navedli v sporočilu. Vrednosti delcev v zraku so v Begunjah pri Cerknici nizke, zato so se odločili, da bodo v petek ustavili meritve z mobilno postajo, so še sporočili.

Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pa so popoldne sporočili, da so za vodni vir, ki je namenjen uporabi Hotela Rakov Škocjan, za dolgoročno zagotavljanje ustrezne pitne vode priporočili namestitev učinkovitih filtrov z vključeno stopnjo čiščenje z aktivnim ogljem. "S tem izrazito preventivnim ukrepom bo zagotovljena varnost za zdravje uporabnikov vode, saj preprečuje onesnaženje vodnega vira in vstop te vode v sistem. Gre torej za trajnejšo rešitev preprečevanja onesnaženja vode na omenjenih virih," so navedli.

Požar popolnoma uničil obrat

Požar je v obratu proizvajalca izolacijskih materialov in embalaže Fragmat v industrijski coni Podskrajnik pri Cerknici izbruhnil pretekli četrtek zvečer. Zagorelo je na mlinu za repromaterial, požar pa je izbruhnil na glavnem stroju, ki proizvaja izolacijske plošče stirodur. Posredovalo je več kot 300 gasilcev. Objekt je uničen, gmotna škoda pa je ogromna.

Gost dim je šel v zrak od šest do sedem kilometrov proti Rakitni, tudi saje, zato so se nekateri bali, da bi lahko prišlo do hujše okoljske škode. Te pomisleke je že v petek zavrnil minister za okolje Simon Zajc, ki je povedal, da ni gorelo nič podobnega kot v vrhniškem Kemisu, s čimer so se takoj začele vleči vzporednice.

Občina Cerknica je sicer dan po požaru preventivno zaprla vzgojno-izobraževalne ustanove, prebivalce pa so pozvali, naj ne odpirajo oken ter ne uživajo zelenjave z vrtov oz. jo pred zaužitjem temeljito operejo. Za širšo okolico je bilo oklicano tudi preventivno prekuhavanje vode, omejili so pašo in košnjo trave na širšem območju četrtkovega požara.