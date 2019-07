Voda v Istri še vedno varna, občine se pripravljajo na morebitne težave

Rezultati preiskave vzorcev izkopane zemljine, prepojene s kerozinom, bodo znani v ponedeljek. Foto: BoBo

Kljub zagotovilom o neonesnaženosti pitne vode, pristojne skrbijo napovedi vremenoslovcev, ki pravijo, da lahko Istro v prihdonjih dneh zajame večje deževje. "V primeru, da bo prišlo do onesnaženja vodnega vira, bo treba črpanje podtalnice zapreti in potem smo odvisni samo od nakupov vode iz kraškega in istrskega vodovoda. Z obemi direktorji smo imeli sestanke. V Buzetu so nam obljubili, da nam bodo dali, kolikor lahko - to je nekaj več kot 200 litrov na sekundo," je za Televizijo Slovenija povedal direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj.

Direktor Rižanskega vodovoda Koper je za morebitno pomoč zaprosil kraški in istrski vodovod. Foto: Radio Koper/Blaž Maljevac

"Sistemska rešitev je jasno nov vodni vir," je pred začetkom izredne seje za STA pojasnil koprski župan Aleš Bržan. Župani štirih Istrskih občin so poleg tega, da naj bo iskanje drugega vodnega vira prioriteta, sprejeli še sklepa o tem, da naj država prepreči onsenaženje edinega vodnega vira za slovensko Istro in o okrepitvi nadzora nad stanjem železniške in cestne infrastrukture na vodovarstvenem območju.

Rezultati preiskave vzorcev izkopane zemljine, prepojene s kerozinom, bodo znani v ponedeljek. V naslednjih tednih bodo pod tire položene tudi dodatne zaščitne folje ter s posebno maso preprečili pronicanje iz stropa predora. Takrat bo železniški promet prekinjen za 48 ur.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc je zagotovil, da bodo resno pristopili k temu, da najdejo drug vodni vir. Napovedal je, da se bo na direktoratu za vode z istrskimi župani sestal prihodnji teden.