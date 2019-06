Delavci so morali odstraniti 200 ton materiala. Foto: BoBo

Kot je po sestanku na sedežu družbe Rižanski vodovod pojasnil Zajc, so se s Slovenskimi železnicami dogovorili glede postopka sanacije. Onesnaženo zemljino bodo začeli odstranjevati že danes ponoči, na samem kraju pa bodo prisotni predstavniki Agencije RS za okolje (Arso) in okoljske inšpekcije, ki bodo poskrbeli, da bodo zemljino obravnavali v skladu z zakonodajo. Glede ponovne vzpostavitve železniškega prometa je bil Zajc jasen: "Ko bomo sanirali toliko, da bo ta grožnja, da pride kerozin v vodni vir, zminimalizirana, takrat se bomo pogovarjali o prometu."



Zajc pa je napovedal, da bo ministrstvo nudilo vso podporo Rižanskemu vodovodu glede monitoringa vode in nadaljnjih ukrepov, zlasti če bo kerozin dosegel vodno zajetje. V sredo je minister sicer v Luxembourgu že govoril s hrvaškim kolegom, ki mu je izrazil pripravljenost pomagati v primeru, da bodo v slovenski Istri potrebovali dodatne količine vode iz virov v hrvaškem delu polotoka.

Iztirilo šest vagonov

Po pojasnilih vodje intervencije Dragana Puzića iz Gasilske brigade Koper morajo iz predora Hrastovlje odstraniti še dva vagona. Nesreča vlaka se je zgodila v torek popoldne, ko se je v predoru v Dolu pri Hrastovljah od kompozicije 18 vagonov tovornega vlaka iztirilo šest vagonov. Naslonili so se na steno predora. Pri iztirjenju je iztekal kerozin, zato so gasilci teren prekrili s peno.

Od 50 do 70 delavcev Slovenskih železnic v vročini skrbi za čimprejšnjo sanacijo odseka železniške proge, da bi promet na njej stekel že jutri. Na kraju nesreče so delavci Slovenskih železnic zgradili nov tir, po katerem spravljajo šest vagonov iz predora. Do večera naj bi to dosegli. Ponoči bodo tir podrli in izkopali vso onesnaženo zemljino, ki jo bo treba pregledati. Sledilo bo nasutje novega materiala in polaganje tirov. Jutri čez dan bo proga prevozna, je v pogovoru za Radio Slovenija zagotovil generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

Kerozin ni dosegel vodovoda

Mes je ob tem dejal, da se delavci trudijo, da bi promet čim prej stekel, je pa delo oteženo, saj je predor vklesan v skalo, ozek, temen in poln plinov. V takih okoliščinah je potrebno, tako Mes, razrezati 200 ton materiala in ga odpeljati ter nasuti nov material na skalo. Kljub težkim razmeram in vročini so vse ekipe uglašene, pravi Mes, ki še ne more potrditi vzroka nesreče. Velja, da je najverjetneje počila kretnica.

Prizorišče iztirjenja tovornega vlaka na progi si bo danes ogledal tudi okoljski minister Simon Zajc. Ena glavnih skrbi je ogroženost izvira Rižane, vira pitne vode za Obalo. Martin Pregelj, direktor Rižanskega vodovoda, je za Radio Koper povedal, da obstaja bojazen, da je kerozin že v podzemlju, vodnih virov za zdaj ni dosegel in tudi dvomi, da jih bo v tem sušnem obdobju, bodo pa težave ob prvem dežju. Največ težav bi kerozin lahko povzročil na čistilni napravi. Na izviru Rižane poteka monitoring vsakih osem ur. Če voda priteče iz domačih pip, to pomeni, da je varna, še dodaja Pregelj.