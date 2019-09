Minister za okolje Simon Zajc in ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec ob prihodu na strokovni sestanek na kmetijskem ministrstvu. Foto: BoBo

"Zadovoljni smo, da se je diskusija, ki se že nekaj mesecev obrača v javnosti, znova vrnila za strokovno omizje," je po sestanku na temo sprememb upravljanja zveri dejala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Za mizo so po njenih besedah sedli prav vsi deležniki, ki na kakršen koli način sodelujejo pri sistemu upravljanja zaščitenih zveri, in sicer ministrstvo za okolje, ministrstvo za kmetijstvo, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varovanje narave, Agencija RS za okolje (Arso), Kmetijsko gozdarska zbornica in Sindikat kmetov Slovenije.

"Obravnavali smo ukrepe, ki so namenjeni kmetovalcem za zaščito rejnih živali pred napadi divjih zveri, pogledali smo, koliko so ti ukrepi v praksi uporabni in kako bi jih bilo mogoče izboljšati ter zvišati stopnjo sofinanciranja Evropske unije (EU)," je pojasnila Pivčeva. Pri vprašanju izboljšanja sistema upravljanja zveri v Sloveniji se je poleg primernega števila zveri za Slovenijo odprlo tudi vprašanje rajonizacije, je nadaljevala.

"Vesel sem, da je do sestanka prišlo, vsi navzoči smo ga dojeli kot iskreno namero, da se ta problematika vrne tja, kamor sodi, torej za mizo, za katero sedijo predstavniki ministrstev, stroke, kmetov in lokalnih skupnosti," je bil zadovoljen minister za okolje Simon Zajc in dodal, da so veliko pozornosti posvetili rajonizaciji in določitvi optimalnega števila zveri v Sloveniji, ki je ugodno tako za stanje populacije zveri kot za zmožnost sobivanja z ljudmi.

Navzoči so bili vsi ključni deležniki pri upravljanju zaščitenih zvermi. Foto: BoBo

Kompromis bo iskala delovna skupina

"To rešitev bo treba poiskati za mizo, kjer bodo navzoči predstavniki stroke in nevladnih organizacij, pa tudi seveda vsi, ki smo bili danes prisotni," je poudaril Zajc. Vsem bo ministrstvo poslalo poziv, naj pošljejo svojega kompetentnega predstavnika za delovno skupino, ki bo ustanovljena v roku 14 dni.

"V sklepu o ustanovitvi bo določeno, kaj je njihova glavna naloga, torej da ugotovijo ali je za učinkovito upravljanje zveri primernejša rajonizacija ali pa število posamezne zveri, in do kdaj je to treba storiti," je povedal Zajc in dodal, da je to edini pravi način.

"O naši problematiki sem obvestil vse ministre v EU-ju, hkrati pa sem jih pozval, če imajo možnost prevzeti žive medvede in volkove iz Slovenije, naj mi to javijo, upam, da dobimo kakšen pozitiven odziv, ker se mi zdi to še boljši način rešitve našega vprašanja," je sklenil.

Šakal ne bo več zaščiten

Po besedah Pivčeve Šakal prehaja iz vrst zaščitenih živali med divjad, ki se prosto upravlja v lovskem režimu. "Na sestanku smo ugotovili, da so vse pravne podlage za to pripravljene in da si bomo prizadevali, da bodo čim prej pripravljeni strokovni lovskoupravljavski načrti," je navedla.