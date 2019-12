Simon Zajc je pozval k večji fleksibilnosti pri upravljanju z zvermi, ko to ne ogroža ugodnega stanja populacije. Foto: Twitter Simon Zajc

Za rešitev problematike z volkovi in medvedi je več poti. Ena je doma, kjer dve skupini, strokovna in interesna, pripravljata rešitve za boljši sistem. Druga pa je evropski parket, saj moramo kot del EU-ja upoštevati evropsko zakonodajo, je pojasnil minister za okolje Simon Zajc.

Minister je danes na zasedanju v Bruslju opozoril na problematiko upravljanja z zvermi v Sloveniji, pri čemer je izpostavil tudi množične proteste za obsežen odstrel volkov in medvedov.

Slovenija po Zajčevih besedah razume, da je poseganje v populacije strogo zavarovanih vrst dovoljeno le izjemoma, a obenem izpostavlja vprašanje, ali in do katere mere mora biti neka vrsta še strogo zavarovana, če se trend populacije neprenehoma dviga.

Zveri niso problem samo v Sloveniji

Svoj današnji poziv v Bruslju je Zajc opisal kot prvi korak v prizadevanjih, da bi bila evropska habitatna direktiva v tistem delu, ki ureja ogrožene vrste, prožnejša v primerih, ko je neka vrsta v ugodnem stanju, torej ni ogrožena.

Slovensko pobudo so podprle Češka, Italija, Latvija, Danska, Francija, Slovaška in Romunija. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Da se s problematiko divjih zveri ne spopada samo Slovenija, pričajo današnji odzivi članic na Zajčev poziv. Slovensko pobudo so podprle Češka, Italija, Latvija, Danska, Francija, Slovaška in Romunija.

Minister je sicer pojasnil, da je pred časom članicam poslal pismo, s katerim je opozoril na težave in preveril, ali je katera zainteresirana za to, da se medveda ali volka tja preseli, a ni dobil nobenega pozitivnega odgovora.

Komisar: Prožnosti je dovolj

Evropski komisar za okolje Virginijus Sinkevičius je izpostavil, da komisija ne bo predlagala novih pravil, da habitatna direktiva že dopušča veliko prožnosti in da pripravljajo smernice, ki bodo obstoječa pravila bolje pojasnile.

Minister Zajc sicer pričakuje, da bodo nove smernice položaj otežile, ne olajšale. Na vprašanje, zakaj prožnost, ki jo že zdaj omogoča direktiva, ni dovolj, pa je odgovoril, da je pogoj zanjo, da se prej izčrpajo vse druge možnosti.

"Pogoj je, da si storil res čisto vse, preden si se odločil, da boš odobril odstrel, kar pa je seveda lahko zelo težko dokazati," je pojasnil. V Sloveniji je po njegovih besedah pri ukrepanju veliko ovir, ki pa se ne upoštevajo.

Zajc vidi rešitev v smeri ureditve v primeru šakala, ki je sicer še vedno zavarovana vrsta, ni pa strogo zavarovana vrsta. Ker je v ugodnem stanju, se lahko z njim upravlja, a pod pogojem, da se tega ugodnega stanja ne ogrozi, je pojasnil.

Minister sicer pravi, da se bodo napadi nadaljevali, dokler bodo volkovi in medvedi. Prizadevajo pa si, da bi jih bilo čim manj in da bi bilo ukrepanje čim učinkovitejše. "Ne bom pa seveda nikoli pristal na to, da postrelimo vse," je dejal.