Zaradi poplav ob jezeru Como evakuirali več kot tisoč ljudi

V Bolzanu podrto drevo v torek huje poškodovalo dva nemška turista

Lombardijo in širšo severno Italijo so v torek naprej prizadele nevihte s točo, v sredo pa še silovite padavine, zaradi česar je prišlo do poplav in zemeljskih plazov v pokrajinah Lecco in Brescia. Foto: Twitter

Sever Italije so v sredo zaradi obilnega deževja in tajanja snega v gorah prizadele poplave. Najhuje je bilo v pokrajini Lecco na vzhodnem bregu jezera Como, kjer so morali pred vodo in plazovi na varno umakniti več kot tisoč ljudi.