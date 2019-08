Zaradi požarov evakuacije turistov v Grčiji in na Kanarskih otokih

Suho in vroče vreme

Madrid/Atene - MMC RTV SLO, Reuters

Pred ognjem na Gran Canarii se je moralo umakniti več kot tisoč ljudi. Foto: AP

Na turističnem otoku Gran Canaria so zaradi požarov oblasti evakuirale približno tisoč ljudi. Gasilci ogenj, ki ogroža več mest in narodni park, gasijo z letali in helikopterji.