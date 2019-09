Tokijske ulice so polne podrtih prometnih znakov in drugih tabel. Foto: Reuters

V Setagaji, naselju blizu središča Tokia, so na ulici našli nezavestno 55-letnico, ki so jo, kot so pokazale nadzorne kamere, vetrovi vrgli ob stavbo. Za posledicami poškodb je pozneje umrla v bolnišnici. V Ičigari, vzhodno od japonske prestolnice, pa je bila hudo poškodovana mlajša ženska, potem ko je na njeno hišo zgrmel železen drog. Poročajo tudi o več kot 30 ranjenih.

Zaradi tajfuna je bilo odpovedanih več kot 130 poletov, prekinjene so tudi številne železniške povezave, za nekaj ur je bil prekinjen tudi promet na hitrem železniškem omrežju Šinkansen. Poročajo o več plazovih in podrtem mostu, prevrnjenih tovornjakih, številnih razkritih strehah ter poplavljenih in razdejanih hišah, trgovinah in drugih poslovnih prostorih.

Oblasti so za 2.000 ljudi odredile evakuacijo zaradi nevarnosti plazov. Še pred prihodom tajfuna so sicer oblasti umik na varno svetovale več kot 390.000 prebivalcem prefektur Kanagava, Šizuoka in Tokio.

Tajfun je v mesto Čiba vzhodno od Tokia z rekordnimi vetrovi do 207 kilometrov na uro trčil malo pred zoro, po razdejanju na območju Tokia pa, kot navaja Reuters, sredi jutra nadaljeval pot na morje. Močno deževje naj bi trajalo še nekaj ur.

Eden najmočnejših tajfunov v Tokiu v zadnjih letih

Japonsko vsako leto zadene več močnih tajfunov, ni pa običajno, da se to zgodi blizu Tokia. Po poročanju japonske državne televizije je bil to eden najmočnejših tajfunov v Tokiu v zadnjih letih. Vetrovi so bili občasno tako močni, da so se premikale stavbe, enako poročajo tudi iz sosednjega mesta Ičikava. Ulice, običajno polne ljudi, ki hitijo v službo, so bile to jutro popolnoma prazne.

Metropolo je tajfun prizadel med zaključnimi pripravami na svetovno prvenstvo v ragbiju, zaradi katerega v mestu pričakujejo več kot 400.000 tujih obiskovalcev.

Drug tajfun je v preteklih dneh divjal nad Korejskim polotokom, kjer je zahteval osem smrtnih žrtev, poroča BBC.