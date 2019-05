Moravčani podjetju Termit očitajo nezakonito onesnaževanje okolja. Foto: BoBo

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v povezavi s prevzemom, predelavo in skladiščenjem odpadkov. V okviru nadzora sprejemanja odpadkov sta inšpektor in direktor prisostvovala sprejemu tovornjaka, ki je pripeljal papirniški mulj. Tovor so na vhodu stehtali in ga raztovorili v prostor, ki mu ga je po kontrolnem pregledu odredil nadzornik, so sporočili z ministrstva za okolje.

Predstavnika inšpekcije sta nadzirala tudi skladiščenje odpadkov. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, Termit odpadke skladišči v boksih, ki so označeni s klasifikacijskimi številkami odpadkov. Potem ko je tovornjak odložil odpadek v ustrezen boks, je bila znova opravljena kontrola celotne količine odpadkov.

V času inšpekcijskega pregleda so bili v boksih le odpadki, ki jih družba v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem lahko predeluje, so dodali.

Inšpektorji niso odkrili nobene nepravilnosti. Foto: BoBo

Ne nazadnje pa je inšpekcijski pregled zajemal tudi ogled mesta vgradnje gradbenih proizvodov, ki jih Termit proizvaja iz odpadkov in predelava duroplastov. Pregledan je bil tudi izpisek iz evidence pripeljanih odpadkov od začetka leta do torka. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Termitu očitajo onesnaževanje okolja

Občina Moravče z županom Milanom Balažicem na čelu in tamkajšnja Ljudska iniciativa Moravče podjetju Termit očitata, da v njegovih postopkih ravnanja z odpadki na odlagališču na območju Moravč prihaja do kršitev, ki vodijo v onesnaženje okolja. Termit, ki v Moravčah izkopava kremenčev pesek, naj bi tam med drugim zakopaval nevarne odpadke, kot so azbest, steklena volna, olja in težke kovine.

Moravčani so po besedah Balažica v primeru, da država ne bo ukrepala, pripravljeni tudi na državljansko nepokorščino. V Termitu ocenjujejo, da gre zgolj za še eno v nizu provokacij in stopnjevanje pritiska. Ministrstvo za okolje in prostor je januarja naročilo nova strokovna in neodvisna merjenja, ki naj bi pokazala resnično stanje tal. Rezultati naj bi bili znani junija.