Za odpadne sveče bodo po novem skrbeli prodajalci. Foto: BoBo

Finančno jamstvo mora biti v obliki bančne garancije ali zavarovalne police in se zagotavlja za vsako leto posebej do 1. septembra tekočega leta, pri čemer mora biti veljavnost finančnega jamstva 12 mesecev po izdaji. Upravičenec do sredstev finančnega jamstva je ministrstvo za okolje in prostor, kar bo državo varovalo v primerih, ko proizvajalci svoje dolžnosti ne bodo opravili.

Kot je ob sprejetju uredbe na vladi sredi aprila povedal minister za okolje in prostor Simon Zajc, so cilji nove uredbe jasna ureditev, ustreznejše ravnanje z odpadnimi svečami in preprečevanje njihovega kopičenja pri zbiralcih. Z njo se odpravljajo tudi vsebinska neskladja z uredbo o odpadkih.

V tej luči dokument po Zajčevih besedah prinaša dve pomembni novosti, ki bosta preprečili ponovitev lanskih težav s kopičenjem odpadne embalaže in sveč ‒ po novem so za predelavo odpadnih sveč pristojni tisti, ki sveče dajejo na trg, po vzoru uredbe o ravnanju z električno in elektronsko opremo se uvaja finančno jamstvo.

Gre za prenovljena pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, zato da se zagotovi njihovo ločeno zbiranje od drugih komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ter recikliranje in drugi načini obdelave. V doslej veljavni uredbi je bilo določanje deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč in obdobje prevzemanja neustrezno predpisano, zato ministrstvo ni moglo objavljati deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč.