V slovenskem delu Istre so popoldne nastale močnejše nevihte. Lokalno se pojavljajo močni nalivi in toča manjših dimenzij. Na Resslovi poti, ki prek meje povezuje Bazovico in Sežano, pa je strela zadela 50-letnega kolesarja, poroča TV Slovenija. Zdravstveno stanje moškega naj bi bilo kritično.

Ustavljanje vozil v predorih prepovedano!

Ustavljanje v predoru. Foto: promet.si

Zaradi nespametnega ravnanja voznikov v nevihti je bil za krajši čas zaprt predor Kastelec na primorski avtocesti. Nevestni vozniki so namreč zaradi toče ustavljali v predoru, da bi tako obvarovali svoje jeklene konjičke.

Ob močnejših nalivih in nevihtah, na prometnoinformacijskem centru (Pic) voznike pozivajo, naj prilagodijo hitrost in način vožnje danim razmeram, in jih opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.

Izpad elektrike na železnici

Slovenske železnice (SŽ) so medtem sporočile, da je zaradi neurja prišlo do izpada elektrike na progi Koper–Divača, zaradi česar je promet močno oviran in se pojavljajo zamude.

Na območju občine Hrpelje-Kozina je meteorna voda zaradi močnega deževja in zamašenih odtokov poplavila tri objekte in številne ceste. Gasilci so čistili odtočne jaške in črpali vodo iz objektov.

Močni nevihti sta se razširili v zaledju Obale in na Koroškem. Foto: MMC RTV SLO

Na Koroškem poplavljene kleti in plazovi

Druga močnejša nevihtna celica je nastala na Koroškem, na območju Vuzenice in Mute. Poleg silovitega naliva se je pojavila tudi toča, narasli so hudourniki. Na območju Mute je padlo več kot 100 milimetrov padavin v zelo kratkem času, zato hudourniki in potoki poplavljajo.

Regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič je povedal, da so gasilci na terenu in občanom pomagajo pri odpravi posledic neurja. Veliko je po njegovih besedah poplavljenih kleti, nekaj je tudi še drugih plazov, ki ogrožajo objekte.

Koroška železniška proga zaprta

Iz SŽ-ja so sporočili, da je zaradi plazu do ponedeljka zaprta koroška proga. Zaradi plazu je zaprta tudi regionalna cesta Vuzenica-Vuhred.

Občino Muta, na Koroškem, je zajelo silovito neurje s točo in močnimi nalivi. Po neuradnih podatkih je na območju padlo... Objavil/a Neurje.si dne Sobota, 24. avgust 2019

Nalivi po širšem delu države

V popoldanskem času je močno deževje z vetrom in ponekod tudi točo zajelo še širša območja Postojne, Novega mesta, Ljubljane in nekaterih drugih krajev v osrednji Sloveniji. Kar nekaj strel je udarilo v stavbe.

V Novem mestu je v zelo kratkem času padlo 67 milimetrov dežja. Gasilci so morali črpati vodo iz stanovanjskih in proizvodnih objektov. Meteorna voda je zalila več cest, gasilci so iz poplavljenega cestišča izvlekli dve osebni vozili.

Tudi v Ljubljani je meteorna voda zalila več kleti stanovanjskih objektov, zaradi udara strele je zagorel stanovanjski objekt. V Domžalah so zaradi strel in naliva odpovedali tekmo 1. SNL med Domžalami in Aluminijem.

Hailstorm in Radomlje, central Slovenia this afternoon, August 24th! Report: Domen Svetlin / @NeurjeSi pic.twitter.com/uLWjE5Zbgx — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 24. avgust 2019

Tudi nedelja deževna

Jutri bo vreme podobno, le padavine bodo nekoliko manj pogoste. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Goriškem in ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 22 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.