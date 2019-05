Torkovo majsko jutro je bilo najhladnejše po letu 1985. Foto: Pixabay

Po Sloveniji smo imeli zjutraj temperature okoli ledišča, predvsem na Notranjskem, Gorenjskem in Koroškem pa so šle tudi malo pod ledišče, je pojasnil dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Benedikt Strajnar. Kakšna stopinja pod ničlo je lahko tudi v zatišnih legah in mrzliščih, je dodal. V Ljubljanski kotlini, kjer je nastala megla, so temperature nad lediščem, prav tako tudi v večjem delu Dolenjske in Štajerske.

Nekaj uradno izmerjenih najnižjih temperatur (°C):

Kredarica -11,3

Rudno polje -6,3

Babno Polje -5,2

Rateče -4,7

Nova vas na Blokah -4,5

Jezersko -4,0

Logatec -3,1

Letališče JP Ljubljana -2,8

Šmartno pri Slovenj Gradcu -2,3

Letališče Lesce -2,0

Ilirska Bistrica -1,8

Celje -1,1 — ARSO vreme (@meteoSI) May 7, 2019

Po njegovih besedah so temperature v skladu z napovedmi, ekstremne pa so tam, kjer bi jih pričakovali, denimo v alpskih dolinah, kjer je bilo tudi do minus 5 stopinj Celzija. Se bodo pa temperature hitro dvignile, danes tako pričakujemo najvišje dnevne temperature od 12 do 17 stopinj Celzija.

V sredo še možnost pozebe

V sredo zjutraj bo še hladno, a ne tako zelo kot danes, saj se bodo temperature gibale od 0 do 6 stopinj Celzija. Tako tudi v sredo še obstaja možnost pozebe, a le na najbolj izpostavljenih legah, je pojasnil Strajnar. Nato pa bo nevarnost mimo, je dodal.

Prve padavine se sicer obetajo v noči s srede na četrtek in v četrtek čez dan, petek in sobota bosta večinoma suha in precej bolj topla. Na Štajerskem bodo denimo namerili več kot 20 stopinj Celzija. Od nedelje naprej pa nas spet čaka ohladitev, je napovedal Strajnar. Ledeni možje bodo tako v znamenju hladnega vremena, a za zdaj ne kaže na ekstreme, saj bo med 5 in 10 stopinj Celzija.

Majske ohladitve nič nenavadnega

Kot so na Arsu v petek zapisali na svoji strani na Facebooku, se tako izrazite ohladitve v maju ne zgodijo vsako leto, niso pa nič nenavadnega. Hladneje je bilo na primer 3. maja leta 1985, ko je tudi po nekaterih nižinah osrednje in vzhodne Slovenije zapadlo okrog 10 centimetrov snega.