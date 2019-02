Poljski veleposlanik Pawel Czerwinski je izredno zanimiv sogovornik, saj je med redkimi tujimi diplomati, ki so se naučili slovenski jezik. To je storil iz spoštovanja do naše države, ki mu je prirasla k srcu, kot pravi, pa tudi zaradi želje, da bi imel stik z običajnimi ljudmi in tako bolje razumel slovenski narod.

Poljski veleposlanik Pawel Czerwinski (levo) in Jože Možina. Foto: Televizija Slovenija

Intervju s poljskim veleposlanikom Pawlom Czerwinskim bo na sporedu ob 20.30. na TVS 1.

Czerwinski poudarja, da imata obe državi veliko skupnih točk. Pripomogel je, da so v poljski Galiciji postavili spomenik našim padlim vojakom v prvi svetovni vojni, poljski vojaki pa so dobili spomenik na Sabotinu. Obe državi je močno zaznamovala tudi druga svetovna vojna, pri čemer je Poljsko napadla nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza, zaradi česar je njeno vrednotenje vojne precej drugačno.

Poljska, pravi Czerwinski, ima 1.000 let državne tradicije, ki je prepletena s katoliškim izročilom. Kot narod imajo trden značaj, kar se je pokazalo pri obnovi domovine po obeh vojnah, pa tudi ob dejstvu, da je bila prav Poljska prva država, ki je zrušila komunistični režim in izvedla prve demokratične volitve v vzhodni Evropi. Zadnjih 25 let Poljaki dosegajo visoko gospodarsko rast, tako da se prebivalstvo po kupni moči že približuje nekdaj veliko bogatejši Sloveniji. Žalosti ga, da je pri nas še vedno pogost predsodek do Poljakov in narodov vzhodne Evrope z izjemo Rusov. Govori o preziru in ignoranci.

Razloge za gospodarski vzpon Poljske vidi sogovornik v dejstvu, da se je politika kljub delitvam poenotila ob ključnih nacionalnih interesih. Imajo ugodno davčno zakonodajo in posebej tudi družinsko politiko. Za razliko od Slovenije jim že uspeva zaustavljati odliv mladih izobraženih ljudi v tujino.

Veleposlanik Czerwinski je odgovarjal tudi na očitke, ki prihajajo iz Evrope, da je trenutna desna oblast ksenofobna in proti migrantom ter da nedemokratično posega v pravosodno vejo oblasti. Napake pri zadnjem Czerwinski priznava, obenem pa poudarja malo znano dejstvo, da je Poljska sprejela poldrugi milijon Ukrajincev, ki so ekonomski migranti. Okrog 100.000 Ukrajincev, ki prihajajo z vojnega območja, pa je dejansko beguncev. Poljski veleposlanik se sprašuje, v čem so ti slabši oz. drugorazredni v primerjavi s tistimi, ki prihajajo iz Bližnjega vzhoda? Ob tem provokativno doda, "ali je problem v tem, da so bele rase in krščanske vere in zato ne štejejo?"

Konflikt z organi Evropske unije v Bruslju ocenjuje kot problem dvojnih meril. Meni, da je edina rešitev za Evropo upoštevanje temeljnih vrednot, za narode znotraj nje, tudi Slovence, pa je nujna samozavest in spoštovanje različnosti.