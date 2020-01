Ljudje počivajo v parku v Kopru. Foto: BoBo

2. januar je dela prost dan le še v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem. V večini evropskih držav pa je danes delovni dan, a so obenem prebivalci v številnih državah prosti 6. januarja, na dan svetih treh kraljev.

Spomnimo, da je bil 2. januar kot dela prost dan ukinjen leta 2012 v okviru varčevalnega zakona v času druge Janševe vlade. Takrat so se ob podpori ukinjanju prostega 2. januarja sklicevali na statistične podatke, po katerih v povprečju vsak delovni dan poveča rast bruto domačega proizvoda za 0,1 odstotne točke, kar je takrat predstavljalo približno 35 milijonov evrov.

Ko se je 2. januar kot dela prost dan vrnil leta 2017, so v takrat vladajočem SMC-ju zatrjevali, da bo v gospodarstvu to imelo neznaten učinek, v turizmu in gostinstvu pa naj bi bil učinek celo pozitiven.

Ker imamo letos v Sloveniji le sedem dela prostih dni med tednom, nam jih po današnjem prazniku ostane le še pet.

Na mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe

Ker je dan po večini države jasen, čeprav hladen, so se številni odpravili na izlete. Kot navajajo na Prometno-informacijskem centru, je promet povečan proti turističnim krajem. Zastoji nastajajo na cestah Izola – Strunjan, Lesce – Bled, Jesenice – Kranjska Gora med Gozd Martuljkom in Kranjsko Goro in Rateče – Planica.

Gneča je nastala tudi na mejnih prehodih s Hrvaško. Najdaljša čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, kjer vozniki za vstop v državo čakajo po eno uro. Okoli pol ure čakalne dobe je tudi na prehodih Starod in Slovenska vas.

Prepovedana uporaba pirotehnike

Kot je poročala Televizija Slovenija, je z današnjim dnem znova prepovedana uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok. Prodaja teh je dovoljena le med 19. in 31. decembrom, uporaba pa med 26. decembrom in 1. januarjem. Globa za kršilce je od 400 do 1200 evrov.