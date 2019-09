Ministrica za infrastrukturo. BoBo

Gre za neodvisnega koncesionarja, ki upravlja električno omrežje. Bratuškova naj bi v razpis posegla zato, da bi na vrh družbe postavila svojega kandidata.

Razpis za direktorja državnega podjetja SODO je bil javno objavljen pred dobrim mesecem. Vodilnega je zadnjih osem let samostojno imenoval nadzorni svet. Po informacijah kolegov iz Planet TV-ja pa naj bi Bratuškova prek predsednice nadzornega sveta poskušala preklicati razpis, a ji ni uspelo. Zato naj bi kar sredi odprtega razpisa predlagala menjavo statuta. Statut so spremenili tako, da so po novem nadzorniki direktorja lahko imenovali le s soglasjem ministrice Bratuškove oziroma vlade. In vlada je predlog sprejela, le dva dni po tej spremembi pa se je na odprti razpis ob aktualnem direktorju prijavil še protikandidat.

A nadzorni svet je kljub domnevnemu posegu Bratuškove nadaljeval postopek izbire direktorja in se sešel 23. avgusta ter začel odpirati vloge. Ker člani menda niso popustili pritiskom, naj bi deset minut po seji nadzornega sveta ministrstvo Alenke Bratušek poslalo na vlado zahtevo za menjavo nadzornika, ki ni bil poslušen. Gre za Damirja Ivančiča. Vlada ga je na pobudo ministrice zamenjala s Hinkom Šolincem, ki je na ministrstvu Alenke Bratušek zaposlen kot direktor direktorata za energijo.

Ministrica nocoj ni bila dosegljiva za komentar. Ekonomist Bogomir Kovač pa je opozoril na sporno prakso kadrovanja vladajočih politikov v državnih podjetjih. "Gre za izjemen politični intervencionizem, ki ga na takšen grob način v svoji 10-letni praksi od začetka KAS-a, ko smo ta pravila postavili v okviru OECD-ja, v praksi še nisem videl. V vsakem primeru bo treba prevzeti dobršen del politične odgovornosti za takšno povsem neprimerno ravnanje."

Državno podjetje SODO ima sedež v poslopju sredi Maribora in je v 100-odstotni lasti države, na leto pa obrnejo več kot pol milijarde evrov, ki jih plačajo uporabniki električne energije kot omrežnino.