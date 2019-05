Trenutno na evropskih volitvah najbolje kaže skupni listi SLS-a in SDS-a. Foto: BoBo

Za evropske volitve bi skupna lista SDS-a in SLS-a dobila 12,2 odstotka glasov, SD 11,1 in LMŠ 10,7 odstotka. V primerjavi z merjenjem pred enim mesecem je podpora zrasla SNS-u (8,1) in NSi-ju (7,3), padla pa je Levici (6,4) in DeSUS-u (3,5). SAB bi dobila 2,6 odstotka glasov, Zeleni Slovenije dva odstotka, Zedinjena Slovenija in Domovinska liga po 1,4, SMC 1,2, Povežimo se 0,8, Dobra država 0,6, druge stranke pa skupaj 0,7 odstotka.

Precej drugačna pa je razporeditev glasov v odgovoru na vprašanje, koga bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v DZ. Za DZ bi LMŠ dobila 16,6 odstotka glasov, SDS 15,2, Levica 8,4 in SD sedem odstotkov. NSi bi dobila 5,6 odstotka glasov, SNS 3,6, DeSUS 3,2, SLS 2,7, SAB 2,2, Piratska stranka in SMC po 1,1, Andrej Čuš in Zeleni en odstotek, Dobra država 0,7, druge stranke pa skupaj 0,7 odstotka.

Padli oceni vladi in DZ-ju

Tokrat so sodelujoči vlado ocenili z 2,95, s tem je vlada prvič od novembra 2018 padla pod oceno tri. DZ pa so ocenili z 2,68 - tokratni sklic je manj dobil le septembra in oktobra lani.

Na vrhu barometra priljubljenosti politikov je predsednik republike Borut Pahor (3,43), do petega mesta mu sledijo predsednik vlade Marjan Šarec (3,29), evropska poslanka Tanja Fajon (2,78), evropska komisarka Violeta Bulc (2,74) in predsednik NSi Matej Tonin (2,72). Največji padec je doživel koordinator Levice Luka Mesec, ki je izgubil šest mest in pristal na 16. mestu.

Pet mest na lestvici priljubljenosti politikov je izgubil evropski poslanec Igor Šoltes, zdaj je deveti. Na relativno visoko osmo mesto se je uvrstil novinec na barometru, minister za zdravje Aleš Šabeder. Zadnji dve mesti zasedata predsednik SDS Janez Janša in minister za obrambo Karl Erjavec.

Tokratno raziskavo javnega mnenja je za časnik Delo izvedla agencija Mediana med 8. in 15. majem na vzorcu 732 prebivalcev Slovenije.