Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se septembra na letni ravni zvišale za 1,7 odstotka. Na mesečni ravni so se znižale, in sicer za 0,2 odstotka, je objavil državni statistični urad. Inflacija na letni ravni je bila septembra nižja kot avgusta, ko je znašala 2,3 odstotka.



Septembra so bile na letni ravni storitve v povprečju višje za 3,9 odstotka, blago pa za 0,6 odstotka. K skupnemu dvigu cen na letni ravni so največ prispevale višje cene zbiranja odpadkov (višje so bile za 19,2 odstotka) toplotne energije (za 9,3 odstotka), oskrbe z vodo (za 3,8 odstotka) in električne energije (za 1,8 odstotka). Dražje so bile tudi hrana (meso se je podražilo za 3,9 odstotka) in storitve iz skupine raznovrstno blago in storitve, med katerimi se je zasebno zdravstveno zavarovanje podražilo drugič v letu dni (za 13 odstotkov).

Inflacijo so blažile cene pogonskih goriv; bencin se je pocenil za 6,2 odstotka, dizelsko gorivo za 4,5 odstotka.