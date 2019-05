Azilni dom Vič. Foto: BoBo

V jedilnici azilnega doma je v torek prišlo do prerivanja, zaradi česar je posredoval varnostnik, ki je sprožil plinski razpršilec, nato pa poklical še policiste. Do spora je prišlo zaradi neupoštevanja vrstnega reda pri delitvi hrane, pojasnjuje Katarina Štrukelj iz sektorja za sprejem in oskrbo: "Red se je vzpostavil že pač takoj po, bom rekla, dogodku. Opravljenih je bilo več razgovorov. Ljudem je bilo večkrat pojasnjeno, tudi v njihovem jeziku, da bodo seveda vsem zagotovljeni obroki, da bomo vsem, tako kot smo do zdaj, zagotavljali določene pravice. Seveda pa je pri tem potrebne malo več strpnosti."

Zaradi velikega števila ljudi so podaljšali tudi čas delitve obrokov. Povečali pa bodo tudi število varnostnikov. "Ne gre za neko stanje, ki bi bilo zaskrbljujoče. Pač, pri velikem številu ljudi včasih pride tudi do kakšnega incidenta."

Foto: BoBo

V ponedeljek je na podajo prošnje za mednarodno zaščito v azilnem domu v Ljubljani čakalo 181 migrantov, včeraj pa se je število čakajočih povečalo na 241. Zmogljivosti v azilnem domu na Viču, Kotnikovi in v Logatcu ne zadoščajo, trenutno namreč primanjkuje približno 100 mest.

Katarina Štrukelj kljub temu zagotavlja, da razmere obvladujejo: "Mi smo včeraj tudi dodatne ukrepe izvedli v smislu premestitve, recimo, mladoletnike brez spremstva smo po dogovoru z zakonitimi zastopniki premestili v izpostavo azilnega doma v Logatcu in tako tukaj pridobili dodatne prostore za sprejem."

Po ocenah nekaterih poznavalcev razmer je azilni dom trenutno bolj poln tudi zato, ker nekateri migranti, ki bi sicer nadaljevali svojo pot v ciljne države, ostajajo v Sloveniji, saj je trenutno čas ramazana. To pa je za migrante, islamske veroizpovedi, obdobje posta in molitve.