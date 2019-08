Na Bledu bo Strateški forum potekal že 14. Letošnja osrednja tema so viri (ne)stabilnosti. Foto: BoBo

Forum za mlade (Young BSF) se bo začel z odprtjem v državnem zboru v Ljubljani in se v soboto nadaljeval na Bledu. V sklopu 14. blejskega strateškega foruma bodo mladi zasedali pod geslom Mladina kot (prihodnji) vir (sredstev). Dogodek bo v središče postavil 50 mladih podjetnikov, vplivnežev, idejnih pobudnikov in borcev za socialno pravičnost inovativnega razpravljanja o političnih in gospodarskih rešitvah svetovnih težav.

Glavni del letošnjega Strateškega foruma Bled bo potekal 2. in 3. septembra. Foto: BoBo

Potencialni bodoči oblikovalci politike in voditelji bodo izmenjevali ideje in imeli priložnost za mreženje vse do ponedeljka, ko se bo forum za mlade končal z dogodkom z naslovom Konflikt in sodelovanje v Sredozemlju: Mare Nostrum ali globalni prostor, ki bo potekal s podporo italijanske neprofitne organizacije Istituto Affari Internazionali.

Mladi bodo razpravljali o podobnih temah kot udeleženci prihajajočega blejskega strateškega foruma in se tako osredotočali na vire stabilnosti in nestabilnosti. Perspektivni mladi voditelji bodo poudarjali pomen trajnostnega medregionalnega sodelovanja, vključevanja Zahodnega Balkana v evroatlantske organizacije, digitalizacije, opolnomočenja mladih ter njihove vloge pri ustvarjanju boljše prihodnosti.

Udeležence bo v nedeljo na Bledu nagovorila tudi predsednica 73. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov Maria Fernanda Espinosa Garces.

Vozniki naj bodo pozorni na varovane kolone

Pred začetkom blejskega strateškega foruma so z Generalne policijske uprave sporočili, da zaradi varovanih kolon s policijskim spremstvom, ki bodo prevažale udeležence strateškega foruma, na gorenjski avtocesti občasno pričakujejo povečan promet. Glede na to, da na velikem odseku gorenjske avtoceste od Kranja do Brezij potekajo gradbena dela s preusmeritvijo prometa, policija vse udeležence v cestnem prometu poziva, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne opozorilne znake vozil iz spremstva.

Kot so še sporočili s policije, poseben prometni režim v času blejskega strateškega foruma sicer ni predviden.