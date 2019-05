Glasovanje o znižanju pokojnin bo skupščina sklada ponovila prihodnji ponedeljek. Obrtniki napovedujejo proteste, obrnili so se že na Varuha človekovih pravic, svojo pravico pa bodo iskali tudi na Evropskem sodišču.

Foto: Pixabay

Ekipa TV Slovenije je posnela zgodbo obrtnice, ki v Sklad obrtnikov in podjetnikov plačuje že 30 let, vsak mesec skoraj 100 evrov. V tem času je v sklad vplačala že okoli 38.000 evrov. "Ob sklenitvi pogodbe so mi obljubljali 1000 mark oziroma 500 evrov pokojnine. Pred leti so pokojnino znižali na 200 evrov, zdaj pa nam želijo vzeti še tretjino tega zneska," je ogrorčena obrtnica Tanja Basle.

Obrtniki in podjetniki so prepričani, da so prevarani, zato zahtevajo revizijo poslovanja sklada. "Od države pa zahtevamo, da nas zaščiti, da zaščiti malega človeka. da tisto, kar smo varčevali, tudi dobimo," dodaja Tanja Basle.

Na Obrtno-podjetniški zbornici znižanju pokojnin ostro nasprotujejo in sklad pozivajo, da se mora držati pogodb, ki so jih takrat sklepali z obrtniki in podjetniki. Predsednik OZS-ja Branko Meh, ki tudi vplačuje v sklad pravi, da so ljudje plačevali zato, da bi imeli dostojno pokojnino. "Danes smo daleč od dostojne pokojnine, povprečna znaša 84 evrov, najvišja pa 200 evrov. In zdaj želijo še to znižati za tretjino, to je absurd," je ogorčen.

Predstavniki OZS-ja in Sklada obrtnikov in podjetnikov naj bi možne rešitve predstavili v sredo na tiskovni konferenci.

