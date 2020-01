Boštjan Brezovnik. Foto: BoBo

Decembra senatorji mariborske univerze Boštjanu Brezovniku niso potrdili napredovanja v višji naziv profesorja. Saj naj bi leta 2013 Brezovnik in njegov kolega Žan Jan Oplotnik kot svojega hotela objaviti članek profesorja Boža Grafenauerja in to brez njegove vednosti.

Kot je spomnil Večer, se je Brezovnik konec lanskega leta znašel tudi pod plazom očitkov o zaslužkarstvu, ki naj bi si ga obetal od projekta pokrajin.

Brezovnik je sicer dejal, da "načelno podporo" ima, se je pa iz projekta pokrajin pripravljen umakniti, če bi Kovšca in predstavniki združenj ocenili, da bi lahko "osebne dikreditacije, vodene s strani posameznikov in moje matične institucije" škodile projektu.

"Osebno si namreč želim, da bi s projektom nadaljevali in prišli do zaključka. Treba je namreč pripraviti še tretji, zaključni del, to je oceno finančnih posledic prenosa nalog na pokrajine in zakon o financiranju pokrajin," je dejal.

Predsednik DS-ja Kovšca je potrdil, da je Brezovnik ponudil, da se umakne, ker ne želi ogrožati projekta. Sam odločitve ne bo sprejemal, ampak se bodo o tem pogovorili znotraj strokovne skupine, seznanil bo tudi predsednika republike Boruta Pahorja, ter bodo skupaj poiskali pot, da proces ne bi zastal. Je pa Kovšca poudaril, da je bil prav Brezovnik "motor dogajanja" in je opravil največje delo. Delo pa je bilo opravljeno brezplačno.

Zatrdil je tudi, da aktivnosti potekajo in glede na odzive s terena ima projekt močno podporo. V teku je javna razprava o pristojnostih in nalogah, ki bi jih prenesli na pokrajine. Prav tako je Kovšca, kot je pojasnil, ministra za finance in predsednika računskega sodišča povabil k sodelovanju, da bi pripravili oceno, kakšna bodo finančne posledice prenosa.