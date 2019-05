Brezplačni učbeniki in delovni zvezki tudi za učence 2. razredov

Uresničevanje koalicije zaveze

Ljubljana - MMC RTV SLO

Brezplačni učbeniki in delovni zvezki za 2. razred bodo ministrstvo stali okoli milijon evrov. Foto: BoBo

Učbeniki in delovni zvezki bodo z novim šolskim letom brezplačni tudi za šolarje 2. razreda. Do zdaj je to veljalo za prvošolčke, ministrstvo pa obljublja, da bodo postopno brezplačnost gradiv zagotovili za celotno prvo triado.