Akcija začetka zbiranja daril se začne konec oktobra. Foto: Trije zimski botri

Eden večjih projektov, ki pomaga otrokom s socialnega roba, je Botrstvo. Ena od akcij v njegovem okviru je tudi letos Čarobna zima, s katero želijo otrokom omogočiti nepozabna praznična doživetja v krogu družine. Sredstva, zbrana z donacijami, bodo namenili za obisk prazničnih dogodkov, kot so božični in novoletni koncerti, obiski sankališč in drsališč. Poleg finančnih donacij pa zbirajo tudi darila. Tisti, ki želijo, lahko pomagajo s podaritvijo kakšne igrače, knjige, toaletne torbice, zimskih oblačil ali s kakšno sladkarijo.

Dobrodelna organizacija Anina zvezdica je letošnjo božično akcijo pospremila z izdajo pravljice, ki je primerna za otroke vseh starosti. Več kot 70 odstotkov kupnine bodo namenili za nakup hrane, v Anini zvezdici pa bodo poskrbeli, da bo prišla v roke družin v stiski, so zapisali na spletni strani. Tisti, ki želijo obdarovati socialno šibkejše, lahko pišejo tudi na katerega od elektronskih naslovov dobrodelne organizacije.

Obdarovanje otrok

Anina zvezdica je v sklopu letošnje božične dobrodelne akcije izdala tudi pravljico. Foto: Televizija Slovenija

Praznični čas se trudijo polepšati tudi prostovoljci pri projektu Božiček za en dan, ki je lani obdaril 11.111 otrok in 968 starostnikov. Božički lahko postanejo tisti, ki se prijavijo na njihovi spletni strani, kjer si izberejo otroka ali starostnika, ki ga bodo obdarili. Potem je treba napolniti škatlo, jo okrasiti in odnesti na eno od zbirnih mest po Sloveniji. Na spletni strani so navedene tudi ideje za darila in zemljevid vseh zbirnih mest. Termini in datumi zbiranja se med zbirnimi mesti razlikujejo.

S pridobitvijo pisemc otrok iz socialno nespodbudnih okolij pomagajo tudi pri projektu Trije zimski botri. V sodelovanju z enotami Zveze prijateljev mladine Slovenije in drugimi humanitarnimi in dobrodelnimi društvi pisma otrok uredijo in naložijo na njihovo spletno stran. Obdarovanje poteka na podoben način kot pri projektu Božiček za en dan.

Božična večerja za brezdomce

Že sedmo leto zapored pa bodo v društvu Humanitarček pomagali obdariti slovenske brezdomce in otroke. Preko njihovega portala Dobrodelko lahko vsakdo pomaga tako, da se prijavi, izbere, koga bo obdaroval, in mu po pošti pošlje darilo. Vsa natančnejša navodila so zapisana na njihovi spletni strani. Humanitarček poleg obdarovanja organizira tudi tradicionalno božično večerjo za brezdomce, ki je namenjena druženju, na večerji pa jih obišče tudi Božiček.

Različna društva skrbijo tudi za to, da praznike polepšajo brezdomcem. Foto: Dani Modrej

Poleg tega bo Humanitarček prvega decembra začel tradicionalno akcijo 30 dni za 30 srčnih dejanj. "V 30 zaporednih dneh bomo z malimi akcijami vračali vero v (so)človeka ter pomagali ranljivim skupinam," so sporočili iz Humanitarčka. Akcije bodo vsak večer objavljene na njihovi spletni strani in Facebook profilu. Akcijo vsak posameznik izvede enkrat čez dan, namenjena pa je določeni osebi ali skupini ljudi. Primer akcije za en dan je na primer podaritev starih oblačil brezdomcu ali starih odej zavetišču za živali.

Od leta 2012 deluje tudi projekt Donirana hrana. Projekt deluje tako, da člani Lions klubov, Območnih združenj Rdečega križa Slovenije, Karitas in zaposleni v javnih zavodih ter prostovoljci drugih društev vsak dan v trgovinah prevzamejo hrano, ki je pripravljena za ta namen. Vso prevzeto hrano potem razdelijo med upravičence še isti dan ali pa naslednje dopoldne. Letos se je projekt razširil na več kot sto trgovin po Sloveniji, lani pa so razdelili več kot 360 ton hrane.

Tradicionalni tek Božičkov

V parku Tivoli bo 13. decembra potekal tudi dobrodelni tek in pohod Božičkov. Prijavljeni se lahko udeležijo nočnega pohoda v parku ali teka čez Rožnik, pri tem pa nosijo Božičkove kape. Vsa sredstva, ki jih zberejo od prijavnin, donirajo za Rdeče noske. Prireditev je poleg dobrodelnosti namenjena tudi spodbujanju gibanja v zimskem obdobju.

Park Tivoli bodo tudi letos preplavili dobrodelni Božički. Foto: www.tekbozickov.si

Podjetje Acron pa bo ob nakupu katerega od 22 izdelkov, kot so pobarvanke, voščenke, barvice, nahrbtniki in plastelin, v trgovinah Bags&More in Office&More v novembru in decembru enak izdelek podaril tudi Karitasu, ki bo z njim obdaril socialno ogrožene otroke. Lani so v prazničnem času obdarovali s plišastimi igračami in jih podarili več kot 2.000 otrokom.