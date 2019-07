Informacijski sistem Krpan naj bi olajšal delo z dokumentacijo. Foto: BoBo

Obe ministrstvi sta februarja začeli pilotno uvajati novi sistem v Centru za socialno delo Zasavje, nato pa so ga postopno dobili vsi centri, je na današnji novinarski konferenci povedala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer.

Po njenih besedah bo ključno, da bo sistem v avgustu in septembru, ko centri dobijo največ vlog za pravice iz javnih sredstev, deloval dobro in da bodo centri čim hitreje reševali vloge. Ob vprašanju, ali jeseni potemtakem ne bo zaostankov pri reševanju vlog, pa je povedala, da je poleg novega informacijskega sistema pripravljenih več operativnih in kadrovskih ukrepov.

Krpan se bo selil tudi v javno upravo

Uspešna uvedba sistema na centrih je pozitivno sporočilo, da državna uprava lahko izvede takšen projekt in da lahko sodeluje, je izpostavil minister za javno upravo Rudi Medved. Zavrnil je očitke, da bo novi sistem le še podaljšal postopke. Po uvedbi novega sistema v prvi polovici centrov v maju je bilo namreč evidentiranih 106.986 prejetih in izdanih dokumentov, ob zaključku uvedbe junija pa 364.915. To je trikrat več, je opozoril.

Z uvajanjem novega sistema bodo nadaljevali v okviru samega ministrstva za javno upravo, potem pa bodo prešli na upravne enote. "Tako bomo postopno informatizirali celotno državno upravo," je napovedal.

Uvedba novega sistema je bila poseben izziv, ker so se centri oktobra lani reorganizirali, njihovi informacijski sistemi pa so so bili različni, je pojasnila vodja projekta Kristina Valenčič z direktorata za informatiko na ministrstvu za javno upravo. Zaradi novega sistema bodo postopki po njenih besedah krajši, zaposleni pa bodo dobili informacijo na enem mestu. Poleg tega sistem omogoča, da je v vsakem trenutku mogoče preveriti potek reševanja posamezne zadeve, je poudarila. Po njenih besedah je vrednost pogodbe za uvedbo sistema, ki zajema nakup, vzpostavitev, petletno vzdrževanje in nadgradnjo, 3,3 milijona evrov.