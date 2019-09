Damijan Janković je o odpisu dolgov spregovoril za TV Slovenija. Foto: MMC RTV SLO

Podjetje Electa, kot je povedal Damijan Janković, praktično nima nobenega premoženja več, upniki pa so v prisilno poravnavo privolili, ker naj bi tako dobili več, kot če bi šlo podjetje v stečaj. "To ni bil ne prvi ne zadnji takšen postopek, politika pa lahko kadar koli spremeni zakon, če ne ustreza … Strinjam se, številke so velike, ampak Electa je delala velike posle, žal," je za TV Slovenija povedal Janković. Gre za odpis 22 milijonov evrov, je zatrdil.

Glavni upnik, ki je družino Janković reševal že večkrat, je tudi tokrat lastnik številnih podjetij Jan Bec. Spomnimo, na dražbah je odkupoval njihova stanovanja, parcele in podobno. Sodeloval pa je tudi pri predvolilni kampanji ljubljanskega župana.

Z največjim upnikom prijateljske vezi

Janković je zavrnil informacijo, da naj bi šlo za fiktivnega upnika, je pa priznal prijateljske vezi. A kot trdi, naj Bec ne bi posloval z Mestno občino Ljubljana (MOL). Kdo je Jan Bec? "Ni slamnati lastnik in je naš največji upnik, sva znanca že precej časa in mislim, da ni nikoli sodeloval z občino (MOL, op. a.)," je odgovoril Janković.

Na vprašanje, kako gleda na to, da so kar tri njegova podjetja klavrno propadla, je Janković odgovoril: "Ko se plaz usuje, gredo eno za drugim, zadeve so povezane, bila so medsebojna poroštva, tudi sam sem klavrno končal, sem v osebnem stečaju, in to samo zaradi poroštev, ki sem jih dajal za posle, ki jih je vodila Electa."

Insolventni zakon in poenostavljena poravnava

Odzivi pravnih strokovnjakov so skopi, je pa za TV Slovenija odpis dolgov komentiral pravni strokovnjak in nekdanji pravosodni minister Senko Pličanič, ki je avtor sprememb insolventnega zakona, ki tlakuje pot poenostavljeni prisilni poravnavi.

Pličanič je zatrdil, da je bil zakon sprejet v dobri veri, in hkrati opozoril, da sprememb zakona od leta 2013 praktično ni bilo. V tem času pa je zakon dobro služil Jankoviću, ki je enak manever prisilne poravnave izpeljal v vseh treh Electah.

Na vse skupaj se je danes odzval tudi premier Marjan Šarec, ki je na Facebooku zapisal, da si želi enakost pred zakonom, saj brez nje težko govorimo o pravni državi.