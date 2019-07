Prebiranje raznorazne literature, zlasti pa strokovne, mu je prav prišlo že v začetku njegove kariere, ko je bil predvsem tekstopisec oglasov.

Zaradi dela v oglaševalski industriji, pravi ji kar manufaktura, je postal tudi zelo natančen bralec potrošnikovih navad in razvad. Še več, dobro prepoznava tudi neverbalno komunikacijo in delovanje medijev. Povsem razumljivo je , da zdaj opravlja funkcijo izvršnega kreativnega direktorja agencije Luna\TBWA.

V oddaji Z Mišo smo se tokrat pogovarjali z Janezom Rakuščkom. To je gost, ki se ne utrudi. V pogovoru spoštljivo in radovedno zre sogovorniku v oči. Govori mirno, s toplim glasom in zna poslušati.

Tisti, ki sami sebe jemljejo stoodstotno resno, so pri sebi nekaj zgrešili. Janez Rakušček

Oglaševanje je znano že v antiki in v Starem Egiptu. Atenski trgovec za kozmetiko je takole oglaševal:

Sreča, kot jo vidiš sam in kot te vidijo drugi

Za oči svetleče, za lica kot zora,

za lepoto, ki ne mine,

ko dekle postane žena

za ceno primerno

bo bistra ženska

pri Eskliptosu kupila kozmetiko.

To je eden, recimo eden bolj sprejemljivih oglasov. Znani so tudi tisti, ki so oglaševali kokain kot analgetik proti zobobolu, najbolj pretresljiv pa je recimo oglas za prodajo sužnjev.

Janez Rakušček komentira: "Oglaševali so prodajo sužnjev, ki so bili zgolj predmeti, povsem razčlovečeni; oglaševali so njihovo funkcionalno prednost, kot danes oglašujejo avtomobil, ki ima 120 konjev ali da porabi zgolj 4 litre in pol bencina."

"Danes oglaševanje ne prodaja oziroma ne oglašuje zgolj sreče, ampak velikokrat smisel pomenov, namen in smotre," pravi Janez Rakušček.

Oglaševanje je vedno odraz časa. Če smo povsem iskreni, moramo priznati, da nas včasih tudi kakšen proizvod, še bolj pa kulturna dobrina lahko vsaj začasno osrečita. Sreča, iskanje sreče, srečen človek pa so diktati sodobne družbe, ki nas velikokrat delajo - predvsem nesrečne. Združeni narodi so 20. marec razglasili celo za svetovni dan sreče. Toda kako srečo sploh izmeriti, kako jo nagovarjajo oglaševalci oziroma kako iskanje sreče izkoriščajo raznorazne agencije in oglasi?

Kaj ima oglaševanje opraviti s srečo?

Vsak dan smo bombardirani z množico sporočil, ki od nas zahtevajo, da naj bomo srečni. Če nismo srečni, enostavno nismo adekvatni ljudje, nismo dosegli svoje izpolnitve. In ta imperativ sreče je nekaj, kar nas pravzaprav dela nesrečne.

Podjetja celo zaposlujejo t.i. Chief Happiness Officers … Kaj menite o tem?

Po eni strani to govori o tem, da je sreča res postala nekoliko zlorabljena beseda, pa drugi strani pa že samo dejstvo, da je v podjetju nekdo zadolžen za srečo zaposlenih, nekaj pove o prioritetah tega podjetja.

Moč oglaševanja je tudi v tem, da opozori na družbene probleme, na izključenost, na neenakopravnost, na stvari, ki jih je v družbi možno popraviti.« Janez Rakušček

Vidite kakšno korelacijo med indeksom sreče in politiki na oblasti?

Obstaja neka druga korelacija in sicer med institucijami, ki delujejo v posamezni družbi in srečo oziroma zadovoljstvom državljanov.

Koliko vpliva na ljudi nastop politika v celoti, torej tudi pojavnost in ne zgolj odgovori na vprašanja novinarjev?

To je cel paket. Večji vtis na nas pusti neverbalna komunikacija kot tista, kar govorimo; lahko relativizira tisto, kar človek izjavlja. Steve Jobs je dvakrat na leto stopil na oder in dobesedno določil usodo svojega podjetja v naslednji polovici leta, ker je predstavljal nove produkte. Dva tedna pred razkritjem, pred njegovim nastopim, se je ukvarjal izključno s tem, kakšen bo njegov nastop, ki je potem izgledal izjemno sproščen, skorajda zimproviziran, ampak bil je premišljen do zadnjega detajla.

Po eni strani je možno vse, imamo svobodo in možnost izbire - po drugi strani pa postajamo vedno bolj generični - mediji, oglasi, zvezde …

Možnost izbire nas spravlja tudi v stisko. Večinoma svojega življenja smo na avtopilotu. Naše izbire so velikokrat avtomatične. Bližino enačimo z varnostjo in to izkoriščajo tudi oglasi. Kar nam je blizu, je varno.