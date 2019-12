Naše prebivalstvo je tretje najstarejše v Evropi. Vir: Pixabay Foto: Pixabay

Ta ima še za 750 milijonov evrov sredstev v upravljanju, njena življenjska doba pa se bo uradno iztekla čez dve leti. DUTB ima načrte za graditev stanovanj in domov za starejše. A brez podpore vlade in primerne zakonske podlage ne bo šlo.

Slovenski državni holding bo do konca leta 2020 vse strateške in pomembne naložbe prenesel na državo, ta pa mu bo morala zagotoviti dovolj visoko nadomestilo za upravljanje. Povedano drugače, SDH bo le še upravljavec, ne več lastnik državnih naložb. To je pomembna izguba avtonomije. Se pa SDH zato že pripravljana novo vlogo kot prihodnji upravljavec državnih in podržavljenih turističnih naložb. Vendar vlada njegovega načrta še vedno ne potrdi.

In potem je tu Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki naj bi jo zaprli že na začetku leta 2022. DUTB je bil ustanovljen za unovčevanje slabih bančnih terjatev. V svojem portfelju od leta 2016 povečuje naložbe v nepremičnine, teh ima za 200 milijonov evrov. Okrepila je ekipo nepremičninskih ocenjevalcev in posrednikov. Zdaj je vprašanje, ali bo lahko prevzela novo vlogo, podobno, kot jo ima španska slaba banka Sareb, ki je na neprodanih zemljiščih razvila dostopna stanovanja in domove za starejše. O tem bo vladna koalicija razpravljala po novem letu.

DUTB, vodita ga predsednik upravnega odbora Tomaž Besek in glavni izvršni direktor Matej Pirc, bo kmalu predstavil koncept, po katerem bi na njegovih zemljiščih, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Kopru, na Vrhniki in Ptuju, gradila domove za starejše, skupaj 400 postelj, oskrbovana stanovanja, tudi nekaj sto postelj, in več tisoč stanovanj, ki bi jih oddala stanovanjskim skladom, ti bi jih naprej dali v najem v skladu z novo, nastajajočo stanovanjsko politiko. Ko bodo znane finančne podrobnosti, bodo svojo odločitev povedali finančno ministrstvo in drugi na vladi. DUTB bo do tedaj razpet – med pritiski, naj čim prej ugasne, in pričakovanji, naj vendarle prispeva za blažitev demografske in stanovanjske stiske.