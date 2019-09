Poslanci nadaljuje z obravnavo zakona o izbrisu v bankah. Foto: DZ/Matija Sušnik

Matični odbor je tudi sprejel številna dopolnila in v nadaljnji obravnavi napovedal nadgradnjo v smeri čim manjšega tveganja za neustavnosti rešitev.

Ob tem je še vedno odprta dilema, ali naj, kot je predlagalo ministrstvo za finance, morebitno dosojene odškodnine plača Banka Slovenije (BS).

Skupaj z Evropsko centralno banko (ECB) BS temu odločno nasprotuje, saj v tem vidi nedovoljeno monetarno financiranje in napoveduje možnost, da bo zakon izpostavljen nadaljnji presoji pristojnih sodišč.

"Če bi BS pristala na sedanjo dikcijo zakona bi kršila slovensko ustavo, kršila bi pogodbo o delovanju EU-ja in kršila bi status ECB-ja oziroma notranja pravila BS. Naj še enkrat poudarim zelo jasno: Mi tega, ne, da nočemo, ampak ne smemo," je za Radio Slovenija povedal guverner BS-ja Boštjan Vasle. V igri je slaba milijarda potencialnih tožb izbrisanih imetnikov podrejenih obveznic in bančnih delnic, brez upoštevanja zamudnih obresti.

Predlog zakona po soglasju odbora na predlog SAB-a predvideva določilo, da bodo izbrisani nepoučeni manjšinski vlagatelji, katerih bruto plača je bila leta 2013 nižja od povprečne plače, lahko v zameno za izbris dobili posebno pavšalno nadomestilo. V SAB-u so napovedali, da bodo rešitev do konca zagovarjali le, če bodo z njo soglašali vsi.

Obravnava več zakonov

DZ bo med drugim obravnaval še predlog DS-ja za spremembo stanovanjskega zakona, s katerim želijo etažnim lastnikom olajšati odpravo arhitektonskih ovir v večstanovanjskih stavbah, in opravil prvo branje predloga NSi za dopolnitev zakona o pravilih cestnega prometa za odpravo kaznovanja voznikov vozil s prednostjo in za spremstvo na nujnih vožnjah, če kršijo pravila in ne upoštevajo signalizacije.