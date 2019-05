Z uvedbo enotne vozovnice se bodo spremenile tarife mesečnih vozovnic in letne vozovnice. Foto: BoBo

Na voljo bosta prenosna enotna vozovnica, določena s količnikom 32 enkratnih voženj, in letna vozovnica. Vlada je sklenila, da bo cena letne vozovnice določena s količnikom osmih mesečnih vozovnic.

Z avgustom bodo potnikom na voljo tudi enotne vozovnice za enkratno vožnjo, dnevne vozovnice in tedenske vozovnice, s prihodnjim letom pa še enotna imenska mesečna vozovnica s količnikom 26 voženj. Mesečno vozovnico za posamezno relacijo bo potnik lahko uporabljal vse dni v koledarskem mesecu in bo veljala še prvi delovni dan naslednjega meseca.

Cena enkratne vozovnice bo odvisna od dolžine poti, začela se bo pri 1,3 evra za razdalje do vključno pet kilometrov. Za razdalje med 10 in 15 kilometri bo treba odšteti 2,3 evra, za razdalje med 30 in 35 kilometri 4,1 evra, od 50 do 55 kilometrov šest evrov, od 100 do 105 kilometrov 9,60 evra, nad 150 kilometrov pa je cena 13 evrov.

Upravljavci javnega potniškega prometa bodo imeli možnost, da cene mesečnih in letnih vozovnic znižajo do 30 odstotkov. Cilj je, da bi imelo več kot 80 odstotkov potnikov letne ali mesečne vozovnice.

Z novo enotno vozovnico bodo za dnevne migrante iz okoliških mest v Ljubljano zaživele tudi dodatne hitre linije, kar pomeni, da bodo imeli avtobusi največ en vmesni postanek.