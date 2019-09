Evangeličansko cerkev v Sloveniji vodita z enako pravico in odgovornostjo škof in inšpektor, ki tvorita predsedstvo cerkve in predsedstvo občnega zbora ali sinode, ki je najvišji zakonodajni organ evangeličanske cerkve. Volilna sinoda poteka vsakih šest let, škof pa po izteku mandata obdrži naziv, vendar ne opravlja več nobenih škofovskih funkcij.

Geza Filo je bil za škofa evangeličanske cerkve v Sloveniji imenovan leta 2013, pred tem jo je vodil Geza Erniša.

Evangeličanska cerkev v Sloveniji sicer dobiva tudi novega inšpektorja. Johanna Laco bo na tem položaju zamenjal Bojan Prosič.