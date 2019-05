Finski predsednik se je odzval povabilu slovenskega predsednika in prišel na dvodnevni obisk Slovenije. Foto: BoBo

Pahor je izrazil zadovoljstvo, da bo Finska prevzela predsedovanje EU-ju v drugi polovici letošnjega leta, saj bo to vznemirljiv čas po evropskih volitvah, ko bo potekal zapleten proces preoblikovanja evropskih ustanov in njihovega vodstva.

"Vesel sem, da bo v tem času predsedovala Finska, država z modro uravnoteženo politiko, ki skuša in išče tisto v Evropi, kar nam je skupno," je dejal na novinarski konferenci po srečanju.

Glede finskega predsedovanja je Niinistö izrazil željo, da bi se voditelji evropskih držav zbrali na razpravi, na kateri bi odgovarjali na vprašanja, kaj jih povezuje. Dejal je, da bo to verjetno zelo živahna razprava in da se bo našlo veliko skupnega.

V iskanju evropskega duha

Predsednika menita, da imata državi veliko skupnega. Foto: BoBo

"Moramo najti originalen evropski duh," je pozval. Po njegovem mnenju lahko razmišljamo drugače in imamo drugačna stališča, ampak če imamo isti duh, potem bomo dosegli rezultate.

Glede prihodnje perspektive EU-ja je Pahor dejal, da mora Evropa najprej poiskati rešitev za brexit in migracije, a ob tem spomnil tudi na strateška vprašanja, kot sta proces širitve in evropska perspektiva Zahodnega Balkana.

Finski predsednik je poudaril tudi pomen podnebnih sprememb, saj je za zaščito okolja treba narediti več, kot je bilo dogovorjeno v Parizu. Finska se skuša prikazati kot primer dobre prakse. "Ker samo, če sam nekaj narediš, lahko rečeš tudi drugim, naj delamo skupaj," je pojasnil.

Niinistö tudi kritičen do Evropske unije

Do Evropske unije je bil tudi kritičen, ker je izgubila svoj glas v mednarodnih zadevah in ni dejavno vpletena v reševanje kriz. "Evropska unija mora biti tam, ker je Evropska unija najnaprednejša celina na svetu, najsvobodnejša, najbolj demokratična, enakopravna. To so vrednote, za katere moramo imeti možnost, da jih glasno zagovarjamo na mednarodnem odru."

Predsednika sta dejala, da so odnosi med državama prijateljski in da imata ogromno skupnega. Pahor je dejal, da se sestajata predsednika dveh držav, ki imata zelo podobno evropsko identiteto in sta privržena mirnemu reševanju sporov in urejanju svetovnih vprašanj v korist večine človeštva.

Niinistö se je srečal tudi s predsednikom vlade Marjanom Šarcem in predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom.

Na obisk tudi v Planico

Finski predsednik je v Sloveniji na dvodnevni obisk prišel na povabilo slovenskega kolega. Popoldne se bosta predsednika na Gimnaziji Kranj z dijaki pogovarjala o podnebnih spremembah. V petek bosta med drugim v Planici, kjer so večkrat rekorde podirali prav finski skakalci, odkrila klop prijateljstva.