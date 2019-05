Foto: BoBo

Furs vsem, ki bodo v prihodnjih dneh po pošti prejeli informativni izračun dohodnine za leto 2018, svetuje, naj prejete izračune pregledajo in preverijo, ali so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Če podatki niso pravilni ali so pomanjkljivi, morajo ugovor podati do 1. julija. Če niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

V drugem svežnju je Furs odposlal 132.249 informativnih izračunov z doplačili, 354.531 pa z vračili. V tej tranši je skupaj za 41,14 milijona evrov doplačil in 206,46 milijona evrov vračil. Povprečni znesek doplačila je 311 evrov, vračila pa 582 evrov. Datum vračila preveč plačane dohodnine je 31. julij, istega dne se bo iztekel tudi rok za doplačilo dohodnine.

Kdor ne bo prejel izračuna, mora dohodninsko napoved vložiti sam

Preostali zavezanci, ki so v letu 2018 prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo in ki do 15. junija na dom ne bodo prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo dohodninsko napoved vložiti sami, ne glede na višino prejetega dohodka. To morajo storiti do 31. julija, so opozorili v Fursu.

Spomnili so še, da zavezancem ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih od izplačevalcev, v skupnem znesku ne presega enega evra.