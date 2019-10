Na Fursu so prepričani, da plačilo davka pri pomoči Krisu ne bo potrebno. Foto: Televizija Slovenija

Društvo Palčica pomagalčica je v pičlih nekaj tednih zbralo kar 3,8 milijona evrov. Ob množičnem odzivu ljudi so znesek 2,3 milijona evrov, ki je potreben za zdravljenje, ki bi lahko rešilo življenje 19-mesečnemu Krisu s spinalno mišično atrofijo, tako močno presegli.

Kot poroča Delo, pa bi lahko zmanjkalo denarja za plačilo dohodnine. Društvo namreč nima statusa humanitarne organizacije, za katere veljajo izjeme v zakonu o dohodnini, saj je bilo v poslovni register vpisano šele 3. julija. Za pridobitev statusa humanitarne organizacije bi moralo najmanj eno leto pred vložitvijo vloge opravljati humanitarno dejavnost in priložiti ustrezna dokazila.

Posledično bi moralo društvo v tem primeru obračunati 25 odstotkov akontacije dohodnine, torej dobrih 950.000 evrov, preostanek davka v višini dobrih 940.000 evrov pa bi moral plačati zavezanec po prijavi dohodnine.

Tako na ministrstvih za delo in za zdravje kot tudi sama predsednica društva Palčica pomagalčica Larisa Štoka so po poročanju Dela potrdili, da statusa humanitarne organizacije še nimajo. Po besedah Štoke je zbiranje denarja tako hitro preseglo načrte, da so se vprašanja o davku pojavila šele, ko so ljudje začeli množično nakazovati prispevke.

Društvo Palčica pomagalčica nima statusa humanitarne organizacije. Foto: Osebni arhiv

Neobdavčene zgolj humanitarne organizacije

Na Finančni upravi RS (Furs) so pojasnili, da je po zakonu o dohodnini pogoj za oprostitev dohodnine od pomoči, ki jo pomoči potrebnim fizičnim osebam izplačuje društvo, da ima urejen status humanitarne organizacije ali dobrodelne ustanove. V nasprotnem primeru ima tako društvo ob izplačilu fizični osebi obveznost plačnika davka. Če fizična oseba prejme pomoč od društva brez zakonsko urejenega statusa, pa se prejeta sredstva štejejo za druge dohodke. V tem primeru mora društvo kot plačnik davka od zneska dohodka izračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25-odstotni stopnji.

Larisa Štoka je na strani društva na Facebooku medtem sporočila, da so se obrnili na Center nevladnih organizacij Slovenije. "Že na začetku naslednjega tedna se bomo sestali in skupaj proučili davčne posledice. Zgolj dejstvo, da naše društvo še ni ustanovljeno eno leto, namreč po našem mnenju ne more biti razlog za to, da smo obravnavani drugače kot tista društva, ki delujejo več kot eno leto," je zapisala.

Štoka je obljubila, da bodo še naprej delovali transparentno in da se ne izogibajo ničemur, da pa je bila akcija zanje velik zalogaj. "O tem, kakšna obdavčitev bi nas lahko doletela in kako bomo morebitni davek plačali, bomo razmišljali ob pomoči ljudi, ki so na teh področjih strokovnjaki, sama nisem," je dodala.

Davčni zaplet glede dobrodelne akcije za pomoč Krisu

Šarec: Nikomur ni v interesu pobrati ta davek

Premier Marjan Šarec pa je na svojem profilu na Facebooku v odgovoru številne, ki so se nanj obrnili z zasebnimi sporočili glede obdavčitve društva, pozval, "da se vsi skupaj malo umirimo in pogledamo, kaj je na stvari". Kot je zapisal, ne želi ugibati, zakaj je društvo šlo v akcijo, čeprav nima statusa humanitarne organizacije in zato zapade pod davčno zakonodajo.

"Verjemite pa, da zagotovo ni v interesu nikogar normalnega, da bi želel na vsak način pobrati ta davek," je zatrdil. Za neizpolnjevanje meril društva je izvedel v četrtek in takoj naročil, da vsi skupaj poiščejo možno rešitev. "Poiskati je treba rešitev tako za malega Krisa kot tudi za vse darovalce," je še poudaril Šarec.